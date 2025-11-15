В Москве за ночь выпало около трети от месячной нормы осадков

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков ноября выпало в ночь с пятницы на субботу в Москве, таких осадков в столице 15 ноября не было более 75 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столько осадков в Москве 15 ноября не было более 75 лет. Осадки, вызванный прохождением холодного атмосферного фронта, на территории Подмосковья местами стали сильными, так на метеостанции Подмосковная за ночь выпало 16 миллиметров осадков или около трети (31%) от нормы ноября", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по данным на 9 часов утра, на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, в осадкомеры метеорологов уже попало 13 миллиметров осадков или ровно четверть от месячной нормы.

"С таким результатом сегодняшний день становится самым "мокрым" среди всех 15 ноября с момента начала наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, с 1949 года. До этого самым мокрым, за этот период, 15 ноября было в 1960 году, тогда выпало 11 миллиметров осадков", - добавил синоптик.