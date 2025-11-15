В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый в России полностью беспилотный трамвай в московском районе Строгино ни разу не нарушил ПДД за время своей работы, он регулярно курсирует с пассажирами по маршруту № 10, сообщили в департаменте транспорта столицы.