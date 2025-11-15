https://ria.ru/20251115/moskva-2055147108.html
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая
Первый в России полностью беспилотный трамвай в московском районе Строгино ни разу не нарушил ПДД за время своей работы, он регулярно курсирует с пассажирами по РИА Новости, 15.11.2025
В московском Строгино курсирует первый в России полностью беспилотный трамвай