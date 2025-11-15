Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 15.11.2025 (обновлено: 15:08 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/moskva-2055147108.html
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая - РИА Новости, 15.11.2025
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая
Первый в России полностью беспилотный трамвай в московском районе Строгино ни разу не нарушил ПДД за время своей работы, он регулярно курсирует с пассажирами по РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:57:00+03:00
2025-11-15T15:08:00+03:00
россия
строгино
максим ликсутов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055177577_0:185:2730:1721_1920x0_80_0_0_842ba2403060851e66104c79f3826574.jpg
https://ria.ru/20251114/poezd-2055084154.html
россия
строгино
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055177577_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6b33318fef5e1b1998d67136599fe902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, строгино, максим ликсутов , москва
Россия, Строгино, Максим Ликсутов , Москва
В Москве рассказали о работе первого беспилотного трамвая

В московском Строгино курсирует первый в России полностью беспилотный трамвай

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЗапуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом
Запуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Запуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый в России полностью беспилотный трамвай в московском районе Строгино ни разу не нарушил ПДД за время своей работы, он регулярно курсирует с пассажирами по маршруту № 10, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"Первый в России полностью беспилотный трамвай регулярно курсирует с пассажирами по маршруту № 10 в районе Строгино... (заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности - ред.) Максим Ликсутов рассказал, что инновационный транспорт уже проехал более 18 тысяч километров с учетом испытаний и перевез около 40 тысяч пассажиров. За время поездок он ни разу не нарушил ПДД", - говорится в Telegram-канале столичного дептранса.
В дептрансе уточнили, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Он наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем. Это действующие требования законодательства.
Новый поезд Москва-2026 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В столице завершили сборку нового поезда "Москва-2026"
Вчера, 21:19
 
РоссияСтрогиноМаксим ЛиксутовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала