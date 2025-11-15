В Москве выпал первый снег

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал и лег на землю в Москве в субботу с опозданием на месяц, в столице за сутки выпало до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины сегодня, 15 ноября, в результате прохождения холодного атмосферного фронта с опозданием на месяц (средняя многолетняя дата в XXI веке - 17 октября) выпал и лёг на землю первый настоящий снег, побелела земля... Всю ночь шел дождь - на ВДНХ выпало 9 литров воды на метр квадратный (Балчуг - 8 миллиметров, Тушино - 10 миллиметров, МГУ - 11 миллиметров), что составляет 20 процентов месячной нормы, а к утру к нему стал примешиваться снег и к 6.00 пошел чистый снег", - рассказал РИА Новости Тишковец.
© РоскосмосЦиклон над Москвой. Вид из космоса
© Роскосмос
Циклон над Москвой. Вид из космоса