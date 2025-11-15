В Москве выпал первый снег

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал и лег на землю в Москве в субботу с опозданием на месяц, в столице за сутки выпало до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.