https://ria.ru/20251115/moskva-2055123132.html
Москву накрыл мокрый снег
Мокрый снег пошел в Москве в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:49:00+03:00
общество
РИА Новости
2025
