Москву накрыл мокрый снег - РИА Новости, 15.11.2025
06:49 15.11.2025 (обновлено: 09:46 15.11.2025)
Москву накрыл мокрый снег
Мокрый снег пошел в Москве в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2025
2025
Женщина на прогулке с собакой во время первого снега в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Женщина на прогулке с собакой во время первого снега в Москве
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мокрый снег пошел в Москве в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до 10.00 мск субботы в Москве.
Также в столице утром в субботу наблюдается туман. Температура - около плюс 1 градуса.
В Петербурге выпал первый снег
В Петербурге выпал первый снег
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
