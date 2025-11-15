Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды наблюдаются задержки - РИА Новости, 15.11.2025
02:32 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/moskva-2055108390.html
В аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды наблюдаются задержки
В аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды наблюдаются задержки
москва
россия
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
Москва, Россия, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды наблюдаются задержки

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Небольшие задержки наблюдаются в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" на фоне предупреждений о дожде и мокром снеге, следует из онлайн-табло авиагаваней.
Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до 10.00 мск субботы в Москве.
По данным онлайн-табло аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" на 2.00 мск, наблюдаются минимальные задержки рейсов на прилет и вылет.
Так, в "Шереметьево" на вылет и прилет задерживаются около десяти рейсов в период после полуночи до 7.00 мск.
В свою очередь, в "Домодедово" в тот же период задерживается не более десяти рейсов. Во "Внуково" - около 15 рейсов на прилет и вылет.
