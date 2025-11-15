В аэропортах Москвы из-за надвигающейся непогоды наблюдаются задержки

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Небольшие задержки наблюдаются в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" на фоне предупреждений о дожде и мокром снеге, следует из онлайн-табло авиагаваней.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до 10.00 мск субботы в Москве

По данным онлайн-табло аэропортов " Шереметьево ", " Домодедово ", "Внуково" на 2.00 мск, наблюдаются минимальные задержки рейсов на прилет и вылет.

Так, в "Шереметьево" на вылет и прилет задерживаются около десяти рейсов в период после полуночи до 7.00 мск.