Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поток обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, в аппарат российского омбудсмена резко увеличился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.