Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/moskalkova-2055135911.html
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики - РИА Новости, 15.11.2025
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Поток обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, в аппарат российского омбудсмена резко увеличился, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T09:31:00+03:00
2025-11-15T09:31:00+03:00
в мире
латвия
россия
прибалтика
татьяна москалькова
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg
https://ria.ru/20251013/rossijane-2048027915.html
латвия
россия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_ab35660f311ecc12c3009c598387b73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, прибалтика, татьяна москалькова, евросоюз, politico
В мире, Латвия, Россия, Прибалтика, Татьяна Москалькова, Евросоюз, Politico
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

Москалькова: поток обращений от россиян из Прибалтики резко вырос

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поток обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, в аппарат российского омбудсмена резко увеличился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас есть такие обращения (от соотечественников из Латвии, которым грозит депортация - ред.). Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России. Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в Прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился", - сказала Москалькова.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Россиянам рассказали, что делать в случае угрозы депортации из Латвии
13 октября, 18:14
 
В миреЛатвияРоссияПрибалтикаТатьяна МоскальковаЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала