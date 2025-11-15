Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поток обращений от россиян, проживающих в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, в аппарат российского омбудсмена резко увеличился, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас есть такие обращения (от соотечественников из Латвии, которым грозит депортация - ред.). Есть очень тесный контакт с миграционной службой МВД России. Мы знаем, что поток обращений граждан, проживающих в Прибалтийских странах, в частности в Латвии, резко увеличился", - сказала Москалькова.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.