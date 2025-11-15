В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участились случаи, когда мошенники привлекают россиян к совершению преступлений под предлогом возврата ранее похищенных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Участились случаи привлечения потерпевших граждан к совершению преступлений против общественной безопасности и общественного порядка под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.