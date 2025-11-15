https://ria.ru/20251115/moshenniki-2055108817.html
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления - РИА Новости, 15.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
15.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
МВД: мошенники вовлекают жертв в преступления, обещая вернуть деньги
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участились случаи, когда мошенники привлекают россиян к совершению преступлений под предлогом возврата ранее похищенных денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Участились случаи привлечения потерпевших граждан к совершению преступлений против общественной безопасности и общественного порядка под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств", - сообщили в пресс-службе.
В МВД отметили, что также злоумышленники нередко убеждают потерпевших установить на их телефон вредоносный apk-файл с программой удаленного доступа либо приложение для работы с токенизированными банковскими картами.