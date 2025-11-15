Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области - РИА Новости, 15.11.2025
13:42 15.11.2025
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области - РИА Новости, 15.11.2025
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области
Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:42:00+03:00
2025-11-15T13:42:00+03:00
происшествия, москва, самарская область, московский городской суд
Происшествия, Москва, Самарская область, Московский городской суд
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области

Суд отменил шесть лет колонии для экс-вице-губернатора Самарской области Гендина

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал.
"Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части - Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО.
В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.
Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
17 апреля, 19:00
 
