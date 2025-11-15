Эксперт заявил о системном кризисе в экономике Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экономика Молдавии столкнулась одновременно со стагнацией, а также с дефицитом торгового баланса, что ведет к системному кризису и требует срочных мер со стороны властей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

« "Молдавия уже пять лет сталкивается со стагфляцией — редким, но крайне опасным экономическим явлением, характеризующимся высокой инфляцией в сочетании с застоем в экономике. Сочетание высокой инфляции, снижения производства и ослабления экспорта создаёт системный кризис, который требует глубоких реформ и пересмотра экономической политики государства", - заявил Ионицэ на брифинге.

По его словам, раньше 80% молдавского экспорта составляли продовольственные товары и только 20% — сырьё. Но в 2024 году экспорт впервые ушел в минус.

"Торговый баланс по продовольствию отрицательный. Импорт растёт, а экспорт падает. В итоге имеем рост цен без экономического роста. Казалось бы - невозможно, но всегда бывают исключения", — отметил эксперт.