2025-11-15
Эксперт заявил о системном кризисе в экономике Молдавии
Ионицэ: экономика Молдавии переживает системный кризис, нужны серьезные реформы
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экономика Молдавии столкнулась одновременно со стагнацией, а также с дефицитом торгового баланса, что ведет к системному кризису и требует срочных мер со стороны властей, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
«
"Молдавия уже пять лет сталкивается со стагфляцией — редким, но крайне опасным экономическим явлением, характеризующимся высокой инфляцией в сочетании с застоем в экономике. Сочетание высокой инфляции, снижения производства и ослабления экспорта создаёт системный кризис, который требует глубоких реформ и пересмотра экономической политики государства", - заявил Ионицэ на брифинге.
По его словам, раньше 80% молдавского экспорта составляли продовольственные товары и только 20% — сырьё. Но в 2024 году экспорт впервые ушел в минус.
"Торговый баланс по продовольствию отрицательный. Импорт растёт, а экспорт падает. В итоге имеем рост цен без экономического роста. Казалось бы - невозможно, но всегда бывают исключения", — отметил эксперт.
Молдавия
несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.