В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну
11:59 15.11.2025
В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну
В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну - РИА Новости, 15.11.2025
В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну
Отказ Международного валютного фонда выделить средства Молдавии может привести к риску невыплат пенсий и зарплат, считает депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
молдавия
владимир филат
мвф
молдавия
в мире, молдавия, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Владимир Филат, МВФ
В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну

Караман: отказ МВФ финансировать Молдавию создает риск невыплат зарплат и пенсий

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Отказ Международного валютного фонда выделить средства Молдавии может привести к риску невыплат пенсий и зарплат, считает депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
"В МВФ следят за использованием денег, которые они отправляют, и они не готовы вкладывать деньги в страну, в которой царит коррупция, где нет отчетности и нет четкого понимания, куда идут эти деньги. Вопрос неполучения кредита от МВФ может быть чреват для граждан Молдавии отсутствием зарплат, пенсий и других выплат, покрываемых властью за счет кредитов", - заявила Караман в эфире телеканала GRT.
Депутат считает, что власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и убедить граждан, что МВФ возобновит финансирование.
"Это очень четкий сигнал к тому, что что-то идет не так, и это замечает уже не только оппозиция и молдавское общество, но и те, кто находятся за пределами Молдавии. Основная часть бюджета, выстроенного партией "Действие и солидарность", основана на кредитах. И в случае неполучения этих кредитов и грантов, у нас посыпется весь бюджет", - добавила Караман.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В миреМолдавияВладимир ФилатМВФ
 
 
