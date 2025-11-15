В Молдавии предупредили о рисках из-за отказа МВФ финансировать страну

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Отказ Международного валютного фонда выделить средства Молдавии может привести к риску невыплат пенсий и зарплат, считает депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

Во вторник экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.

"В МВФ следят за использованием денег, которые они отправляют, и они не готовы вкладывать деньги в страну, в которой царит коррупция, где нет отчетности и нет четкого понимания, куда идут эти деньги. Вопрос неполучения кредита от МВФ может быть чреват для граждан Молдавии отсутствием зарплат, пенсий и других выплат, покрываемых властью за счет кредитов", - заявила Караман в эфире телеканала GRT.

Депутат считает, что власти пытаются сделать хорошую мину при плохой игре и убедить граждан, что МВФ возобновит финансирование.

"Это очень четкий сигнал к тому, что что-то идет не так, и это замечает уже не только оппозиция и молдавское общество, но и те, кто находятся за пределами Молдавии. Основная часть бюджета, выстроенного партией "Действие и солидарность", основана на кредитах. И в случае неполучения этих кредитов и грантов, у нас посыпется весь бюджет", - добавила Караман.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.