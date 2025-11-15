Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области арестовали бывшего министра сельского хозяйства
13:18 15.11.2025 (обновлено: 14:19 15.11.2025)
В Новгородской области арестовали бывшего министра сельского хозяйства
Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новгородская область
россия
происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области арестовали бывшего министра сельского хозяйства

© Фото : СК России по Новгородской областиЗадержание экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого
Задержание экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : СК России по Новгородской области
Задержание экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию.
По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
ПроисшествияНовгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
