МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Двойные стандарты" МОК растоптали принципы "спорт вне политики", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ комитета в аккредитации агентства на Олимпиаду в Италии.
Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ и он не может выделить больше.
"Проводя ущербную политику "двойных стандартов" и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии", - сказала Захарова агентству.
"Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями, которые должны быть доступны для всеобщего просмотра", - отметила она.