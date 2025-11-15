Рейтинг@Mail.ru
МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует - РИА Новости, 15.11.2025
14:44 15.11.2025 (обновлено: 17:35 15.11.2025)
МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует
МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует - РИА Новости, 15.11.2025
МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует
"Двойные стандарты" МОК растоптали принципы "спорт вне политики", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ... РИА Новости, 15.11.2025
МИД считает, что принцип спорт вне политики МОК не интересует

Захарова: двойные стандарты МОК растоптали принцип спорт вне политики

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Двойные стандарты" МОК растоптали принципы "спорт вне политики", заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ комитета в аккредитации агентства на Олимпиаду в Италии.
Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ и он не может выделить больше.
"Проводя ущербную политику "двойных стандартов" и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии", - сказала Захарова агентству.
"Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями, которые должны быть доступны для всеобщего просмотра", - отметила она.
