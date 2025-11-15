Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП - РИА Новости, 15.11.2025
13:54 15.11.2025
Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП
Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП - РИА Новости, 15.11.2025
Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП
МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить два пункта на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход,... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
польша
белоруссия
литва
александр лукашенко
александр турчинов
александр вольфович
польша
белоруссия
литва
Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП

МИД Белоруссии приветствовал решение Польши об открытии двух пунктов пропуска

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить два пункта на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход, заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков по итогам состоявшегося по поручению президента Александра Лукашенко совещания по ситуации на границе с государствами Европейского союза.
Совещание прошло под руководством премьер-министра Александра Турчина и государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича при участии глав МИД, Госпогранкомитета, ГТК и КГБ. По словам Варанкова, участники совещание детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Белоруссии, ни Европейского союза.
"Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю. Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши, направленным, прежде всего, на чаяния собственных граждан", - сказал Варанков.
Он выразил сожаление, что Литва не проявляет такого же подхода.
"К сожалению, мы не наблюдаем аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан", - отметил пресс-секретарь.
Варанков выразил убеждение, что решение Польши - это только первый шаг к развитию двустороннего взаимодействия. "Опыт показывает: за развитием контактов между людьми, а иногда даже раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества", - говорится в заявлении.
Власти Польши планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени, открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"). Соответствующее официальное уведомление властей поступило в Госпогранкомитет и Государственную таможенную службу Белоруссии.
По информации польской стороны, через пункт пропуска "Кузница-Белостоцкая" будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска "Бобровники" границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.
В миреПольшаБелоруссияЛитваАлександр ЛукашенкоАлександр ТурчиновАлександр Вольфович
 
 
Заголовок открываемого материала