Белоруссия приветствовала решение Польши об открытии двух КПП

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить два пункта на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход, заявил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков по итогам состоявшегося по поручению президента Александра Лукашенко совещания по ситуации на границе с государствами Европейского союза.

Совещание прошло под руководством премьер-министра Александра Турчина и государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича при участии глав МИД, Госпогранкомитета, ГТК и КГБ. По словам Варанкова, участники совещание детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе, отметив, что существующее положение не отвечает интересам ни Белоруссии , ни Европейского союза.

"Беларусь последовательно призывает европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов. Это решение окажет положительное влияние, прежде всего, на приграничную торговлю. Данный шаг является проявлением конструктивного отношения Польши , направленным, прежде всего, на чаяния собственных граждан", - сказал Варанков.

Он выразил сожаление, что Литва не проявляет такого же подхода.

"К сожалению, мы не наблюдаем аналогичного подхода со стороны литовских властей, которые продолжают игнорировать интересы собственных граждан", - отметил пресс-секретарь.

Варанков выразил убеждение, что решение Польши - это только первый шаг к развитию двустороннего взаимодействия. "Опыт показывает: за развитием контактов между людьми, а иногда даже раньше, неизбежно следует углубление политического сотрудничества", - говорится в заявлении.

Власти Польши планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени, открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"). Соответствующее официальное уведомление властей поступило в Госпогранкомитет и Государственную таможенную службу Белоруссии.

По информации польской стороны, через пункт пропуска "Кузница-Белостоцкая" будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска "Бобровники" границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").