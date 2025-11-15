Рейтинг@Mail.ru
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии" - РИА Новости, 15.11.2025
14:53 15.11.2025
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии"
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии" - РИА Новости, 15.11.2025
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии"
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил сотрудничество блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с оппозиционной правой... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
ard
левая (партия)
германия
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, ard, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, ARD, Левая (партия)
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии"

Канцлер Германии Мерц заявил, что сотрудничества с АдГ в ХДС/ХСС не будет

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил сотрудничество блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).
«
"Сотрудничества с теми, кто называет себя "Альтернативой для Германии", в ХДС/ХСС не будет. Не потому что между нами стоит брандмауэр, забудьте это слово. Мы совершенно разные миры с этой партией. У нас нет с ними ничего общего", - заявил Мерц, выступая с речью на съезде Молодёжного союза ХДС/ХСС. Трансляция велась в YouTube-канале ХДС.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев заявил о колоссальном давлении на АдГ в Германии
Вчера, 21:03
Кроме того, он обратился к своим партнерам по правящей коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и призвал их противостоять АдГ.
«
"В связи с этим у меня есть послание и для социал-демократов. Задача оттеснить назад эту партию - это не только наша задача. Это задача, которая, возможно, даже скорее лежит на СДПГ. К сожалению, мы потеряли часть наших избирателей, которые ушли к этой партии. СДПГ сейчас теряет значительную часть своих избирателей в пользу этой партии", - добавил канцлер.
По его словам, блок ХДС/ХСС вместе с СДПГ обязаны показать, что они в состоянии совместно решать проблемы Германии, и тогда никакая "Альтернатива для Германии" будет уже не нужна.
Так называемая стратегия брандмауэра, которой, в частности, придерживается входящий в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), подразумевает бойкотирование любых инициатив АдГ и исключение любой формы сотрудничества с ней.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе
17 сентября, 11:20
По данным исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD, более половины граждан ФРГ (55%) выступают против исключения любой формы сотрудничества других партий с оппозиционной АдГ. Среди сторонников ХДС/ХСС 46% высказались за сотрудничество с АдГ в отдельных случаях, 10% принципиально одобряют такое сотрудничество, 41% выступает против любой формы сотрудничества.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Мерц заявил, что АдГ хочет уничтожить правящую партию Германии
20 октября, 15:29
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССARDЛевая (партия)
 
 
