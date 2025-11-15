СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Единственный вариант нормального будущего для украинцев - это войти в состав России, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

« "Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее", - сказал Медведчук , комментируя возможное возвращение на территорию Украины покинувших страну граждан.

"Стратегическая цель и задача общественного движения "Другая Украина" заключается в том, что единственный выход для украинцев, для их будущего, для обеспечения нормального будущего – это вхождение в состав России", - добавил он.

Политик подчеркнул, что многие граждане могут вернуться на Украину только в том случае, если там произойдут изменения в политической системе, и "преступный режим падет".