Медведчук назвал единственный вариант нормального будущего для украинцев - РИА Новости, 15.11.2025
20:15 15.11.2025
Медведчук назвал единственный вариант нормального будущего для украинцев
Медведчук назвал единственный вариант нормального будущего для украинцев - РИА Новости, 15.11.2025
Медведчук назвал единственный вариант нормального будущего для украинцев
Единственный вариант нормального будущего для украинцев - это войти в состав России, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
россия
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
украина
в мире, россия, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Россия, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук назвал единственный вариант нормального будущего для украинцев

Медведчук заявил, что у украинцев будет нормальное будущее только в составе РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Единственный вариант нормального будущего для украинцев - это войти в состав России, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее", - сказал Медведчук, комментируя возможное возвращение на территорию Украины покинувших страну граждан.
"Стратегическая цель и задача общественного движения "Другая Украина" заключается в том, что единственный выход для украинцев, для их будущего, для обеспечения нормального будущего – это вхождение в состав России", - добавил он.
Политик подчеркнул, что многие граждане могут вернуться на Украину только в том случае, если там произойдут изменения в политической системе, и "преступный режим падет".
"А когда государство прекратит свое существование, а люди воссоединятся с Россией, вот тогда есть шансы на то, что из многих европейских стран люди переедут сюда, в Россию", - отметил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский уничтожил надежду на восстановление Украины, заявил Медведчук
