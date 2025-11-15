https://ria.ru/20251115/magate-2055190237.html
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС - РИА Новости, 15.11.2025
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:30:00+03:00
2025-11-15T16:30:00+03:00
2025-11-15T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
магатэ
запорожская аэс
украина
