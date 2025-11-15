Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 15.11.2025 (обновлено: 16:31 15.11.2025)
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС
МАГАТЭ уведомили об отключении линии "Днепровская", питающей ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила в субботу РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая ЗАЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.
"Инспекторы МАГАТЭ уведомлены", - сказала Яшина.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины
Вчера, 23:04
Специальная военная операция на Украине
 
 
