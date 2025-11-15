Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе

БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Представительство Ливана при ООН по распоряжению президента готовит жалобу в Совбез ООН на строительство Израилем разделительной стены на границе с Ливаном в нарушение международно признанной "голубой линии", из-за чего жители юга Ливана потеряли доступ к большой территории, говорится в сообщении в микроблоге президентской администрации Ливана.

Аун также потребовал, чтобы к жалобе были приложены доклады миссии ООН в Южном Ливане, согласно которым "участники миссии информировали Израиль о необходимости демонтажа стены на границе с Ливаном и что его продолжающееся присутствие на территории Ливана и проводимые там строительные работы представляют собой нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".