Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе

https://ria.ru/20251115/livan-2055212277.html
2025-11-15T20:03:00+03:00
2025-11-15T20:03:00+03:00
2025-11-15T20:04:00+03:00
БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Представительство Ливана при ООН по распоряжению президента готовит жалобу в Совбез ООН на строительство Израилем разделительной стены на границе с Ливаном в нарушение международно признанной "голубой линии", из-за чего жители юга Ливана потеряли доступ к большой территории, говорится в сообщении в микроблоге президентской администрации Ливана.
"Президент Ливана Джозеф Аун
отдал распоряжение министру иностранных дел Юсефу Раджи поручить постоянному представительству Ливана при ООН
срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль
за строительство бетонной стены на южной ливанской границе, которая нарушает "голубую линию", проведенную после вывода израильских войск в 2000 году", - отмечается в сообщении. Кроме того, администрация президента Ливана отметила, что "бетонная стена, возведённая израильской армией, лишила жителей юга Ливана доступа к территории площадью более четырёх тысяч квадратных метров".
Аун также потребовал, чтобы к жалобе были приложены доклады миссии ООН в Южном Ливане, согласно которым "участники миссии информировали Израиль о необходимости демонтажа стены на границе с Ливаном и что его продолжающееся присутствие на территории Ливана и проводимые там строительные работы представляют собой нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".