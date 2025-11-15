Рейтинг@Mail.ru
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 15.11.2025 (обновлено: 20:04 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/livan-2055212277.html
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе - РИА Новости, 15.11.2025
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе
Представительство Ливана при ООН по распоряжению президента готовит жалобу в Совбез ООН на строительство Израилем разделительной стены на границе с Ливаном в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:03:00+03:00
2025-11-15T20:04:00+03:00
в мире
ливан
израиль
джозеф аун
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_0c5bcccafa1469d729fc493d1afae624.jpg
https://ria.ru/20251110/izrail-2054000295.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e73716668eb42e414eb4aaf980b851b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, джозеф аун, оон, совет безопасности оон
В мире, Ливан, Израиль, Джозеф Аун, ООН, Совет Безопасности ООН
Ливан подаст жалобу в СБ ООН на строительство Израилем стены на границе

В Ливане готовят жалобу в СБ ООН из-за строительства Израилем стены на границе

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. Представительство Ливана при ООН по распоряжению президента готовит жалобу в Совбез ООН на строительство Израилем разделительной стены на границе с Ливаном в нарушение международно признанной "голубой линии", из-за чего жители юга Ливана потеряли доступ к большой территории, говорится в сообщении в микроблоге президентской администрации Ливана.
«
"Президент Ливана Джозеф Аун отдал распоряжение министру иностранных дел Юсефу Раджи поручить постоянному представительству Ливана при ООН срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН на Израиль за строительство бетонной стены на южной ливанской границе, которая нарушает "голубую линию", проведенную после вывода израильских войск в 2000 году", - отмечается в сообщении. Кроме того, администрация президента Ливана отметила, что "бетонная стена, возведённая израильской армией, лишила жителей юга Ливана доступа к территории площадью более четырёх тысяч квадратных метров".
Аун также потребовал, чтобы к жалобе были приложены доклады миссии ООН в Южном Ливане, согласно которым "участники миссии информировали Израиль о необходимости демонтажа стены на границе с Ливаном и что его продолжающееся присутствие на территории Ливана и проводимые там строительные работы представляют собой нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".
Дым на месте израильских ударов на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Израильская авиация нанесла удары по югу и востоку Ливана, сообщили СМИ
10 ноября, 17:41
 
В миреЛиванИзраильДжозеф АунООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала