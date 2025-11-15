Рейтинг@Mail.ru
Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках - РИА Новости, 15.11.2025
19:30 15.11.2025
Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках
Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках - РИА Новости, 15.11.2025
Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках
Литовские грузовики, въехавшие со стороны России, размещаются в разных регионах Белоруссии на складах временного хранения таможни, сообщил белорусский... РИА Новости, 15.11.2025
Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках

230 литовских фур, въехавших из России в Белоруссию, разместили на спецстоянках

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗакрытый погранпереход на белорусско-литовской границе
Закрытый погранпереход на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Закрытый погранпереход на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Литовские грузовики, въехавшие со стороны России, размещаются в разных регионах Белоруссии на складах временного хранения таможни, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК).
После закрытия Литвой границы на территории Белоруссии остались свыше тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Им разрешили выезд только через литовский участков границы и ограничили движение по территории Белоруссии. Белорусский МИД сообщил, что они будут перемещены в специально оборудованные места.
Поезд прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Литва усиливает контроль над транзитной зоной в Калининград, сообщают СМИ
Вчера, 19:57
"Продолжается обеспечение доставки в установленные места литовских транспортных средств, въезжающих со стороны России. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО (пунктах таможенного оформления – ред.) и находятся под таможенным контролем. В указанных местах уже размещено 230 грузовиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале таможни.
ГТК сообщил, что таможенные органы продолжают осуществлять контроль находящихся на территории страны литовских грузовиков.
"На дорогах наведен полный порядок - все транспортные средства, которые ожидали выезда в Литву на обочинах у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках. Всего на пяти охраняемых стоянках находится 1370 фур", - говорится в сообщении.
Для тех водителей, которые не убыли домой, здесь созданы необходимые условия пребывания - магазины, горячая еда, санитарные комнаты, душевые кабины, постирочные, сообщил таможенный комитет.
Правительство Литвы на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыло пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Пограничные столбы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
09:24
 
