Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Литовские грузовики, въехавшие со стороны России, размещаются в разных регионах Белоруссии на складах временного хранения таможни, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет (ГТК).
После закрытия Литвой границы на территории Белоруссии остались свыше тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Им разрешили выезд только через литовский участков границы и ограничили движение по территории Белоруссии. Белорусский МИД сообщил, что они будут перемещены в специально оборудованные места.
"Продолжается обеспечение доставки в установленные места литовских транспортных средств, въезжающих со стороны России. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО (пунктах таможенного оформления – ред.) и находятся под таможенным контролем. В указанных местах уже размещено 230 грузовиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале таможни.
ГТК сообщил, что таможенные органы продолжают осуществлять контроль находящихся на территории страны литовских грузовиков.
"На дорогах наведен полный порядок - все транспортные средства, которые ожидали выезда в Литву на обочинах у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках. Всего на пяти охраняемых стоянках находится 1370 фур", - говорится в сообщении.
Для тех водителей, которые не убыли домой, здесь созданы необходимые условия пребывания - магазины, горячая еда, санитарные комнаты, душевые кабины, постирочные, сообщил таможенный комитет.
Правительство Литвы на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыло пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.