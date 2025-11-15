Прибывшие в Белоруссию из России литовские фуры разместили на спецстоянках

"На дорогах наведен полный порядок - все транспортные средства, которые ожидали выезда в Литву на обочинах у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках. Всего на пяти охраняемых стоянках находится 1370 фур", - говорится в сообщении.

Правительство Литвы на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыло пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.