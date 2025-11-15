Рейтинг@Mail.ru
Борис Бабочкин: как Чапаев стал легендой, не растворившись в одной роли
09:24 15.11.2025
Борис Бабочкин: как Чапаев стал легендой, не растворившись в одной роли
Борис Бабочкин: как Чапаев стал легендой, не растворившись в одной роли
Борис Бабочкин: как Чапаев стал легендой, не растворившись в одной роли

Советский артист Борис Бабочкин
© РИА Новости / Борис Виленкин
Перейти в медиабанк
Советский артист Борис Бабочкин
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Когда в 1934 году на экраны вышел "Чапаев", 30-летний Борис Бабочкин проснулся знаменитым. История человека, который сумел остаться мастером сцены, несмотря на то что для миллионов советских людей навсегда стал легендарным командиром дивизии.

Юность в огне революции

В Саратове 5 января 1904-го родился мальчик, которому суждено было стать одним из символов советского кинематографа. В 13 лет Борис Бабочкин встретил Октябрьскую революцию, а через два года уже оборонял Царицын и нес службу в политотделе 4-й армии.
Центр Царицына
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Центр Царицына
После Гражданской войны он вернулся в родной Саратов, где прошел обучение в драматической студии под руководством Александра Канина. В августе 1920 года юноша отправился покорять Москву и поступил сразу в две театральные школы: к Михаилу Чехову и в студию "Молодые мастера" к Иллариону Певцову. Вскоре сделал выбор в пользу последней — именно Певцов стал его наставником на долгие годы.

Годы странствий и поиска себя

Летом 1921-го вместе с труппой Певцова Бабочкин провел свой первый профессиональный сезон в театре Иваново-Вознесенска. Здесь же служил его старший брат Виталий, талантливый актер, который вскоре трагически погиб от тифа.
Начались годы странствий по провинциальным театрам: Могилев, Кострома, Бердичев, Воронеж, Самарканд, Пишпек. За пять лет — более 200 ролей. Бабочкин даже работал в Харбине, в театре КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). Этот период стал настоящей школой мастерства: молодой артист постигал профессию на практике, нарабатывал опыт, оттачивал технику.
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Город Харбин

Ленинград изменил все

В 1927 году актер обосновался в Ленинграде. Работал в Театре сатиры, театре Народного дома, а в 1931-м перешел в Ленинградский государственный академический театр драмы имени Пушкина. Здесь его талант раскрылся в полной мере: Чацкий в "Горе от ума", Самозванец в "Борисе Годунове", Хлестаков в "Ревизоре", Алексей в "Петре I". На Малой сцене этого же театра состоялась его первая режиссерская работа — постановка "Норы" Ибсена в 1936 году.
Именно в Ленинграде его нашли братья Васильевы, готовившие съемки фильма о легендарном комдиве. Как рассказывает сам Бабочкин в мемуарах "В театре и в кино", его пригласили по знакомству — с Георгием Васильевым они вместе учились у Певцова.
Актер Борис Бабочкин
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актер Борис Бабочкин
Любопытная деталь: изначально артисту предлагали роль ординарца Петьки. Режиссеры передумали буквально перед началом съемок. Сам Борис Андреевич потом удивлялся этому решению, вспоминая: "В первых снятых сценах не был похож не только на Чапаева, но, по-моему, вообще ни на что не был похож". Образ рождался прямо на съемочной площадке.
"О съемочном периоде "Чапаева" я вспоминаю прежде всего как о периоде страшной физической и нервной усталости, но, очевидно, ничто значительное не создается без больших трудностей", — отмечал актер, его цитируют "Аргументы и факты".
Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме "Чапаев"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме "Чапаев"
Успех был оглушительным. К кассам выстраивались огромные очереди, билеты было невозможно достать. Бабочкин с теплотой вспоминал встречи с ветеранами Чапаевской дивизии, которые узнавали себя в статистах и спорили с ним о достоверности отдельных эпизодов.

Новая жизнь и новые вызовы

После "Чапаева" началась совершенно иная жизнь. Уже в 1935 году 30-летний Бабочкин получил звание "Народный артист РСФСР" — высшее в то время, поскольку звание "Народный артист СССР" ввели лишь годом позже. Для него открылись все двери.
В 1936-м по приглашению Алексея Дикого Бабочкин перешел в Большой драматический театр имени Горького. После ареста Дикого в 1937 году его назначили художественным руководителем театра. Знаковой работой стала постановка "Дачников" Горького в 1939-м, где он не только выступил режиссером, но и сыграл роль Власа. До этого пьеса считалась "несценичной" и "неблагодарной", а после работы Бориса Андреевича обрела новую жизнь.
Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького. Сцена из спектакля "Дачники" по пьесе М. Горького
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Сцена из спектакля "Дачники" по пьесе М. Горького в постановке Г. Товстоногова. В роли Басова — народный артист РСФСР Олег Басилашвили

Страсть к режиссуре и преподаванию

В 1940-м Бабочкин покинул БДТ и переехал в Москву. Работал в Театре имени Вахтангова, стоял у истоков Театра-студии киноактера, руководил Театром имени Пушкина. География его деятельности впечатляет: София, Алма-Ата, Киев. Почти везде он ставил "Дачников" — считал эту пьесу идеальной для любого актерского состава и очень сильной драматургически.
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
В 1948 году пришел в Малый театр — как актер и режиссер. Здесь он создал целую серию значительных постановок, играя в собственных спектаклях: Иванов в чеховском "Иванове", Суслов в "Дачниках", Грознов в комедии "Правда — хорошо, а счастье лучше" Островского, Кулигин в "Грозе". Его работы отличала продуманность концепций и глубина актерского исполнения.
Параллельно с театром занимался кинорежиссурой. Дебютировал в 1945-м с фильмом "Родные поля", затем поставил "Повесть о "Неистовом" и экранизировал любимых "Дачников" в 1966 году.
С 1944 года Борис Андреевич преподавал во ВГИКе, с 1966-го — в звании профессора. Руководил актерской мастерской, мечтал создать собственный театр, труппу которого составили бы его ученики.
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
В последние годы жизни активно работал на телевидении: сыграл Николая Степановича в телеспектакле по чеховской "Скучной истории" и Олешу Смолина в "Плотницких рассказах" по Василию Белову, записал монологи из трагедий Пушкина, телеверсии своих спектаклей.

Наследие мастера

Борис Андреевич был не только выдающимся артистом и режиссером, но и активным публицистом. Его статьи, отзывы, заметки публиковались в журналах "Советское искусство", "Театр", "Огонек", "Искусство кино", в газетах "Комсомольская правда", "Литературная газета", "Известия" и многих других.
Репродукция обложки журнала "Огонек"
© РИА Новости / Илья Питалев
Репродукция обложки журнала "Огонек"
На протяжении сорока лет после выхода "Чапаева" зрители прежде всего узнавали в нем легендарного комдива. Сам Бабочкин в мемуарах "В театре и в кино" признавался, что удивлялся феномену этого фильма. Он понимал, что для большинства людей навсегда останется именно Чапаевым, и принимал это с достоинством, продолжая доказывать свой многогранный талант на театральной сцене. В 1963 году актер получил звание "Народный артист СССР", в 1974-м стал Героем Социалистического Труда.
Борис Андреевич скончался 17 июля 1975 года. Ему был 71 год. Он оставил после себя богатейшее наследие: десятки театральных ролей и постановок, фильмы, статьи и учеников. И конечно, образ Чапаева, который стал частью культурного кода целой страны.
 
 
 
