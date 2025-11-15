Борис Бабочкин: как Чапаев стал легендой, не растворившись в одной роли

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Когда в 1934 году на экраны вышел "Чапаев", 30-летний Борис Бабочкин проснулся знаменитым. История человека, который сумел остаться мастером сцены, несмотря на то что для миллионов советских людей навсегда стал легендарным командиром дивизии.
Юность в огне революции
В Саратове 5 января 1904-го родился мальчик, которому суждено было стать одним из символов советского кинематографа. В 13 лет Борис Бабочкин встретил Октябрьскую революцию, а через два года уже оборонял Царицын и нес службу в политотделе 4-й армии.
После Гражданской войны он вернулся в родной Саратов, где прошел обучение в драматической студии под руководством Александра Канина. В августе 1920 года юноша отправился покорять Москву и поступил сразу в две театральные школы: к Михаилу Чехову и в студию "Молодые мастера" к Иллариону Певцову. Вскоре сделал выбор в пользу последней — именно Певцов стал его наставником на долгие годы.
Годы странствий и поиска себя
Летом 1921-го вместе с труппой Певцова Бабочкин провел свой первый профессиональный сезон в театре Иваново-Вознесенска. Здесь же служил его старший брат Виталий, талантливый актер, который вскоре трагически погиб от тифа.
Начались годы странствий по провинциальным театрам: Могилев, Кострома, Бердичев, Воронеж, Самарканд, Пишпек. За пять лет — более 200 ролей. Бабочкин даже работал в Харбине, в театре КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). Этот период стал настоящей школой мастерства: молодой артист постигал профессию на практике, нарабатывал опыт, оттачивал технику.
Ленинград изменил все
В 1927 году актер обосновался в Ленинграде. Работал в Театре сатиры, театре Народного дома, а в 1931-м перешел в Ленинградский государственный академический театр драмы имени Пушкина. Здесь его талант раскрылся в полной мере: Чацкий в "Горе от ума", Самозванец в "Борисе Годунове", Хлестаков в "Ревизоре", Алексей в "Петре I". На Малой сцене этого же театра состоялась его первая режиссерская работа — постановка "Норы" Ибсена в 1936 году.
Именно в Ленинграде его нашли братья Васильевы, готовившие съемки фильма о легендарном комдиве. Как рассказывает сам Бабочкин в мемуарах "В театре и в кино", его пригласили по знакомству — с Георгием Васильевым они вместе учились у Певцова.
Актер Борис Бабочкин
Любопытная деталь: изначально артисту предлагали роль ординарца Петьки. Режиссеры передумали буквально перед началом съемок. Сам Борис Андреевич потом удивлялся этому решению, вспоминая: "В первых снятых сценах не был похож не только на Чапаева, но, по-моему, вообще ни на что не был похож". Образ рождался прямо на съемочной площадке.
"О съемочном периоде "Чапаева" я вспоминаю прежде всего как о периоде страшной физической и нервной усталости, но, очевидно, ничто значительное не создается без больших трудностей", — отмечал актер, его цитируют "Аргументы и факты".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛеонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме "Чапаев"
Леонид Кмит в роли Петьки и Борис Бабочкин в роли Василия Чапаева в фильме "Чапаев"
Успех был оглушительным. К кассам выстраивались огромные очереди, билеты было невозможно достать. Бабочкин с теплотой вспоминал встречи с ветеранами Чапаевской дивизии, которые узнавали себя в статистах и спорили с ним о достоверности отдельных эпизодов.
Новая жизнь и новые вызовы
После "Чапаева" началась совершенно иная жизнь. Уже в 1935 году 30-летний Бабочкин получил звание "Народный артист РСФСР" — высшее в то время, поскольку звание "Народный артист СССР" ввели лишь годом позже. Для него открылись все двери.
В 1936-м по приглашению Алексея Дикого Бабочкин перешел в Большой драматический театр имени Горького. После ареста Дикого в 1937 году его назначили художественным руководителем театра. Знаковой работой стала постановка "Дачников" Горького в 1939-м, где он не только выступил режиссером, но и сыграл роль Власа. До этого пьеса считалась "несценичной" и "неблагодарной", а после работы Бориса Андреевича обрела новую жизнь.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов | Перейти в медиабанкЛенинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Сцена из спектакля "Дачники" по пьесе М. Горького в постановке Г. Товстоногова. В роли Басова — народный артист РСФСР Олег Басилашвили
Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Сцена из спектакля "Дачники" по пьесе М. Горького в постановке Г. Товстоногова. В роли Басова — народный артист РСФСР Олег Басилашвили
Страсть к режиссуре и преподаванию
В 1940-м Бабочкин покинул БДТ и переехал в Москву. Работал в Театре имени Вахтангова, стоял у истоков Театра-студии киноактера, руководил Театром имени Пушкина. География его деятельности впечатляет: София, Алма-Ата, Киев. Почти везде он ставил "Дачников" — считал эту пьесу идеальной для любого актерского состава и очень сильной драматургически.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
Здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина
В 1948 году пришел в Малый театр — как актер и режиссер. Здесь он создал целую серию значительных постановок, играя в собственных спектаклях: Иванов в чеховском "Иванове", Суслов в "Дачниках", Грознов в комедии "Правда — хорошо, а счастье лучше" Островского, Кулигин в "Грозе". Его работы отличала продуманность концепций и глубина актерского исполнения.
Параллельно с театром занимался кинорежиссурой. Дебютировал в 1945-м с фильмом "Родные поля", затем поставил "Повесть о "Неистовом" и экранизировал любимых "Дачников" в 1966 году.
С 1944 года Борис Андреевич преподавал во ВГИКе, с 1966-го — в звании профессора. Руководил актерской мастерской, мечтал создать собственный театр, труппу которого составили бы его ученики.
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
В последние годы жизни активно работал на телевидении: сыграл Николая Степановича в телеспектакле по чеховской "Скучной истории" и Олешу Смолина в "Плотницких рассказах" по Василию Белову, записал монологи из трагедий Пушкина, телеверсии своих спектаклей.
Наследие мастера
Борис Андреевич был не только выдающимся артистом и режиссером, но и активным публицистом. Его статьи, отзывы, заметки публиковались в журналах "Советское искусство", "Театр", "Огонек", "Искусство кино", в газетах "Комсомольская правда", "Литературная газета", "Известия" и многих других.
На протяжении сорока лет после выхода "Чапаева" зрители прежде всего узнавали в нем легендарного комдива. Сам Бабочкин в мемуарах "В театре и в кино" признавался, что удивлялся феномену этого фильма. Он понимал, что для большинства людей навсегда останется именно Чапаевым, и принимал это с достоинством, продолжая доказывать свой многогранный талант на театральной сцене. В 1963 году актер получил звание "Народный артист СССР", в 1974-м стал Героем Социалистического Труда.
Борис Андреевич скончался 17 июля 1975 года. Ему был 71 год. Он оставил после себя богатейшее наследие: десятки театральных ролей и постановок, фильмы, статьи и учеников. И конечно, образ Чапаева, который стал частью культурного кода целой страны.