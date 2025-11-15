Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".