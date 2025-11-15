Рейтинг@Mail.ru
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей - РИА Новости, 15.11.2025
10:29 15.11.2025
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей - РИА Новости, 15.11.2025
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей
Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva... РИА Новости, 15.11.2025
авто
россия
авилон
автоваз
автостат
lada vesta
россия
авто, россия, авилон , автоваз, автостат, lada vesta
Авто, Россия, Авилон , АвтоВАЗ, Автостат, Lada Vesta
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей

Авилон: за миллион рублей можно купить только Lada Granta и Niva Legend

© Фото : АвтоВАЗСедан Lada Granta
Седан Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : АвтоВАЗ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выяснили для РИА Новости в дилерской группе "Авилон".
Так, стоимость Lada Granta в самой базовой комплектации Standart начинается от 750 тысяч рублей, в версии Standart Plus - от 830 тысяч рублей, а в модификации Classic с электроусилителем руля, а также электроприводом и обогревом наружных зеркал - от 966 тысяч рублей. Niva Legend в базовой комплектации Classic по спецпредложению "АвтоВАЗа" будет стоить от 960 тысяч рублей.
Отечественная Granta долгое время является лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России, так, по данным агентства "Автостат", за январь-октябрь текущего года было реализовано 121,2 тысячи таких машин. Niva Legend также долгое время входит в десятку самых продаваемых легковушек, и по итогам десяти месяцев заняла пятую строчку с результатом почти 28 тысяч проданных машин.
Автомобили нового российского бренда SKM - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"АвтоВАЗ" запустил бренд коммерческих автомобилей SKM
6 марта, 10:43
 
АвтоРоссияАвилонАвтоВАЗАвтостатLada Vesta
 
 
