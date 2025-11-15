Рейтинг@Mail.ru
За коррупцией на Украине стоят серьезные силы, считает Константинов - РИА Новости, 15.11.2025
09:06 15.11.2025
За коррупцией на Украине стоят серьезные силы, считает Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что за коррупционными схемами на Украине стоят серьезные силы извне, которые... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, украина, владимир зеленский, владимир константинов, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что за коррупционными схемами на Украине стоят серьезные силы извне, которые боятся открытия "ящика Пандоры".
"Зеленский со своей командой - один из организаторов коррупционной схемы. Но не единственный. Тема коррупции Зеленского Западом поднимается очень аккуратно. За всей этой цепочкой стоят серьезные силы извне, которые понимают, что если откроют ящик Пандоры, вскроется, что стоит за их помощью, для чего накачивалась антироссийская истерия, выяснится, что конечная цель - заработать деньги", - сказал Константинов агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
08:00
По его словам, Зеленский - часть большой коррупционной схемы.
"Он берет европейские деньги, раздает их всем, кому должен. Сейчас некоторые цепочки начинают раскрываться, и не удивлюсь, если в ближайшее время там начнут исчезать люди, замешанные в этой истории. Выборы для него равно смерть", - считает Константинов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Вырыли себе могилу. Зеленский предупредил о надвигающейся катастрофе
08:00
 
