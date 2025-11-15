За коррупцией на Украине стоят серьезные силы, считает Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что за коррупционными схемами на Украине стоят серьезные силы извне, которые боятся открытия "ящика Пандоры".

"Он берет европейские деньги, раздает их всем, кому должен. Сейчас некоторые цепочки начинают раскрываться, и не удивлюсь, если в ближайшее время там начнут исчезать люди, замешанные в этой истории. Выборы для него равно смерть", - считает Константинов.