В Подмосковье подростки разгромили электричку

"Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния", — рассказали там.

В последнем вагоне находился 33-летний пострадавший, который ехал на работу. Мужчина попытался остановить подростков, но они распылили перцовый баллон, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства. Затем они устроили погром в вагонах, разбив порядка 20 стекол, после чего скрылись с места происшествия. Школьник 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста, полностью признал вину.