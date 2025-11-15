Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подростки разгромили электричку
21:41 15.11.2025 (обновлено: 23:22 15.11.2025)
В Подмосковье подростки разгромили электричку
В Подмосковье подростки разгромили электричку - РИА Новости, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
Транспортные полицейские задержали группу подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
россия
монино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
монино
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, монино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Монино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подростки разгромили электричку

Подростки устроили погром в электричке в Монино и напали на помощника машиниста

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Транспортные полицейские задержали группу подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста, сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по ЦФО.
"Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния", — рассказали там.
"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском
Вчера, 08:00
О погроме на станции Монино с участием около 20 подростков сообщил 33-летний помощник машиниста. Как установили сотрудники МВД, вечером в субботу группа несовершеннолетних пыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино — Москва.
В последнем вагоне находился 33-летний пострадавший, который ехал на работу. Мужчина попытался остановить подростков, но они распылили перцовый баллон, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства. Затем они устроили погром в вагонах, разбив порядка 20 стекол, после чего скрылись с места происшествия. Школьник 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста, полностью признал вину.
Два следующих пригородных рейса отменили. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и выясняют личности остальных причастных.
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
Вчера, 16:45
 
ПроисшествияРоссияМониноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
