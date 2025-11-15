https://ria.ru/20251115/kriminal-2055223596.html
В Подмосковье подростки разгромили электричку
В Подмосковье подростки разгромили электричку - РИА Новости, 15.11.2025
В Подмосковье подростки разгромили электричку
Транспортные полицейские задержали группу подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста
происшествия
россия
монино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
монино
московская область (подмосковье)
В Подмосковье подростки разгромили электричку
Подростки устроили погром в электричке в Монино и напали на помощника машиниста
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Транспортные полицейские задержали группу подростков, которые устроили погром в подмосковной электричке и выстрелили в лицо помощнику машиниста, сообщили в пресс-службе
управления МВД России на транспорте по ЦФО.
"Задержаны и доставлены в дежурную часть линподразделения несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния", — рассказали там.
О погроме на станции Монино
с участием около 20 подростков сообщил 33-летний помощник машиниста. Как установили сотрудники МВД, вечером в субботу группа несовершеннолетних пыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино — Москва
.
В последнем вагоне находился 33-летний пострадавший, который ехал на работу. Мужчина попытался остановить подростков, но они распылили перцовый баллон, а один из них выстрелил ему в лицо из пускового устройства. Затем они устроили погром в вагонах, разбив порядка 20 стекол, после чего скрылись с места происшествия. Школьник 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста, полностью признал вину.
Два следующих пригородных рейса отменили. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и выясняют личности остальных причастных.