В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о физическом насилии над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении Оренбургской области... По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в СК, в социальных сетях опубликовано видеообращение жительницы города Орска, в котором она сообщает о совершении противоправных действий в отношении учащихся специализированного (коррекционного) общеобразовательного учреждения со стороны старшеклассников. Отмечается, что администрация школы пытается скрыть факты физического насилия над детьми, а обращения в различные органы остаются без внимания.
