В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
16:00 15.11.2025 (обновлено: 18:22 15.11.2025)
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении - РИА Новости, 15.11.2025
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении
Следственный комитет расследует дело о физическом насилии над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области, сообщает СК РФ РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
россия
орск
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, орск, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орск, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орске расследуют дело о насилии над детьми в образовательном учреждении

В Орске СК завел дело о физическом насилии над детьми в коррекционном учреждении

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияИздевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Издевательства над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следственный комитет расследует дело о физическом насилии над детьми в коррекционном общеобразовательном учреждении в Орске Оренбургской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении Оренбургской области... По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в СК, в социальных сетях опубликовано видеообращение жительницы города Орска, в котором она сообщает о совершении противоправных действий в отношении учащихся специализированного (коррекционного) общеобразовательного учреждения со стороны старшеклассников. Отмечается, что администрация школы пытается скрыть факты физического насилия над детьми, а обращения в различные органы остаются без внимания.
ПроисшествияРоссияОрскОренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
