Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени
15:34 15.11.2025
Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени
Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени
Друг экс-мэра Самары Виктора Тархова, его бывший заместитель Александр Кузнецов рассказал РИА Новости, что забеспокоился о своем друге из-за подозрительного СМС РИА Новости, 15.11.2025
Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени

Кузнецов рассказал, что его встревожило сообщение о госпитализации жены Тархова

САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Друг экс-мэра Самары Виктора Тархова, его бывший заместитель Александр Кузнецов рассказал РИА Новости, что забеспокоился о своем друге из-за подозрительного СМС от его имени, в котором сообщалось об инсульте у его супруги и ее транспортировке в Москву.
Кузнецов сообщил, что сначала Тархов не ответил на его звонок перед Новым годом в 2024 году. Первого января Кузнецов снова попытался дозвониться до него, но Тархов только прислал сообщение, в котором написал, что занят и перезвонит. Однако он этого не сделал. Ситуация повторилась и 2 января. В день рождения экс-мэра, 3 января, Кузнецов также только получил сообщение от имени Тархова, что он находится в Москве по семейным обстоятельствам.
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Самарский суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Тархова
18 апреля, 09:23
"У меня закралось сомнение, почему он не отвечает по телефону. Четвертого января мне позвонили (знакомые - ред.) из Новокуйбышевска и спросили, что (произошло - ред.) с Натальей (супруга Тархова - ред.). Внучка им сказала, что дедушка ее увез в Москву на платной скорой помощи, у нее инсульт. Я забеспокоился, начал дозваниваться, то же самое - ответ только по СМС. Когда я получил информацию, что у бабушки инсульт и дедушка ее повез в больницу на скорой помощи, я понял, что ни один доктор не повезет на скорой помощи человека за тысячу километров, если у него инсульт. Я начал понимать, что что-то не то", - заявил РИА Новости друг Тархова.
Кузнецов написал экс-мэру, чтобы он срочно ему перезвонил, а затем обратился в следственные органы из-за пропажи друга.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве мать убила ребенка
12 ноября, 21:16
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию об его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Знакомый убитого экс-мэра Самары подтвердил данные СМИ о травле Тарховой
11 ноября, 19:54
 
Россия Самара Москва Виктор Тархов Следственный комитет России (СК РФ) Криминал
 
 
