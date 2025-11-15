Друг экс-мэра Самары рассказал о подозрительном СМС от его имени

САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Друг экс-мэра Самары Виктора Тархова, его бывший заместитель Александр Кузнецов рассказал РИА Новости, что забеспокоился о своем друге из-за подозрительного СМС от его имени, в котором сообщалось об инсульте у его супруги и ее транспортировке в Москву.

Кузнецов сообщил, что сначала Тархов не ответил на его звонок перед Новым годом в 2024 году. Первого января Кузнецов снова попытался дозвониться до него, но Тархов только прислал сообщение, в котором написал, что занят и перезвонит. Однако он этого не сделал. Ситуация повторилась и 2 января. В день рождения экс-мэра, 3 января, Кузнецов также только получил сообщение от имени Тархова, что он находится в Москве по семейным обстоятельствам.

"У меня закралось сомнение, почему он не отвечает по телефону. Четвертого января мне позвонили (знакомые - ред.) из Новокуйбышевска и спросили, что (произошло - ред.) с Натальей (супруга Тархова - ред.). Внучка им сказала, что дедушка ее увез в Москву на платной скорой помощи, у нее инсульт. Я забеспокоился, начал дозваниваться, то же самое - ответ только по СМС. Когда я получил информацию, что у бабушки инсульт и дедушка ее повез в больницу на скорой помощи, я понял, что ни один доктор не повезет на скорой помощи человека за тысячу километров, если у него инсульт. Я начал понимать, что что-то не то", - заявил РИА Новости друг Тархова.

Кузнецов написал экс-мэру, чтобы он срочно ему перезвонил, а затем обратился в следственные органы из-за пропажи друга.

Как сообщали в СУСК России по Самарской области , 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию об его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.

Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.