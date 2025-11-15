Рейтинг@Mail.ru
14:37 15.11.2025 (обновлено: 15:02 15.11.2025)
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе
Безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе в Москве, заведено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в столичном... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, москва, россия
В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе

В Москве безбилетник ударил инспектора в автобусе и ему грозит до десяти лет

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе в Москве, заведено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В автобусе контролер Организатора перевозок попросил пассажира предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. В ответ Королев Дмитрий Александрович повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу, после чего скрылся с места преступления... Безбилетника уже задержали правоохранительные органы! В отношении нарушителя возбудили уголовное дело... Нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как "Применение насилия в отношении представителя власти" по статье 318 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса города.
