В Москве безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Безбилетник ударил по лицу инспектора в автобусе в Москве, заведено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В автобусе контролер Организатора перевозок попросил пассажира предоставить проездной билет для проверки оплаты проезда. В ответ Королев Дмитрий Александрович повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу, после чего скрылся с места преступления... Безбилетника уже задержали правоохранительные органы! В отношении нарушителя возбудили уголовное дело... Нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как "Применение насилия в отношении представителя власти" по статье 318 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса города.
22 октября, 16:42