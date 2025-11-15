"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Ставили на счетчик, раздевали и снимали на камеру — в поселке Большой Луг Иркутской области банда подростков уже несколько месяцев терроризирует сверстников. Одной школьнице прижгли ноги утюгом. Мальчика в багажнике машины вывезли в лес и избили. Пострадавших запугивали, чтобы они ничего не говорили родителям.

"Очень сильно обожжено, аж гниет"

Первыми о школьной банде рассказали журналисты районного паблика "Наш Шелехов". Там же опубликовали шокирующие кадры разборок. На одном видео девушка со всего размаха хлещет мальчика по лицу. Ее друзья заламывают жертве руки — чтобы не сопротивлялся. Подбадривают: "Сильнее, Кристина (имена всех подростков изменены), сильнее".

В другом ролике еще одна пострадавшая — 13-летняя Оля — демонстрирует следы от утюга. На голени правой ноги две подпалины, левая перебинтована. "Там очень сильно, аж гниет", — комментирует ее мать за кадром.

Измывались над девочкой 5 ноября. Еще несколько дней она скрывала все от родителей.

"Оля уверяла, что сама обожглась, боялась с нами поделиться, — рассказывает РИА Новости отчим девочки Максим. — Ведь ее однажды уже избили шнуром от зарядки в "назидательных" целях — чтобы молчала".

Девочка сама обрабатывала раны. Мать это заметила. Правда, сразу в полицию почему-то не пошла. Шум подняли соседи, когда увидели под глазом школьницы синяк. Они же позвонили соцработнику, та — участковому.

Как выяснилось, изувечили Олю подростки из ее же компании.

"Пригласили в гости. Двое держали, один прижигал утюгом, — продолжает отчим. — Вроде как из-за того, что Оле понравился парень одной из участниц этой группировки".

Девочка пыталась кричать, но рот ей заткнули подушкой. Отчим утверждает: уже после обнародования истории к ним домой приходила мать участвовавшего в истязаниях подростка и угрожала.

"Вырывался, плакал, просил остановиться"

Следом правду стали рассказывать и другие дети. Так, местного подростка закрыли в багажнике машины и вывезли в лес, а там избили до гематом. Мальчика поставили на счетчик из-за того, что во время потасовки он повредил мотоциклетный шлем одного из участников банды.

"Сначала они требовали пять тысяч, он не отдал. Где ребенок возьмет такие деньги? Потом увезли, избили и хотели уже десять, — описывает мать подростка. — Предупредили: если не отдаст за два-три дня, снова заберут на разборки, а долг вырастет до 15".

Другого пострадавшего — тринадцатилетнего Гришу — лупили по лицу не менее 12 раз. Как раз кадры с его избиением облетели все местные паблики.

"Я приезжаю в Большой Луг из другого поселка — погулять. Эти ребята подошли и начали придираться, мол, чего сюда мотаешься, — рассказал он РИА Новости. — Потом велели надуть щеку — чтобы не было следов. Парни ударили десять раз, Кристина добавила дважды. Синяк был на весь подбородок, долго все болело".

Еще одну девочку тоже вывезли в лес, раздели , засняли на телефон. После этого она просила родных провожать ее и встречать из школы. Участники группировки присылали ей голосовые сообщения с угрозами, по ночам караулили возле дома.

Издевалась банда не только над сверстниками. Одна из жительниц поселка, знакомая с фигурантами дела, рассказывает, что однажды объектом травли стал пятилетний ребенок.

"Это брат девочки, у которой они собирались. Его били бутылкой по голове — придрались к тому, что забыл цифру девять. Им было наплевать, что он вырывался, плакал, пытался закрыться, просил остановиться".

"Прошу прощения за свою дочь"

Всего в "школьной ОПГ" состояли, по разным данным, от пяти до семи подростков. В СМИ проходила информация, что заправляла всем шестиклассница — та самая Кристина, которая на видео отвешивает мальчику пощечины.

У нее несколько страничек в соцсетях. На старой — ссылки на местные военно-патриотические общества, клубы единоборств. По словам знакомых Кристины, раньше она действительно посещала разные секции: "Была нормальной, пока не связалась с парнями из той банды. Потом стала все чаще инициировать разборки, вызывать на разговор. Считала себя круче всех".

На страничке Кристины в телеграме совсем другой контент. На одном видео она курит вейп в машине в присутствии матери. На другом — выдувает дым в камеру под трек с ненормативной лексикой.

Кристина из многодетной семьи, есть два старших брата. Сразу после того, как о проделках банды стало известно, мать девушки извинилась перед родителями пострадавших в местном телеграм-чате. По ее словам, в течение двух лет над дочерью и самой издевались — устраивали буллинг в школе. "Но я не жаловалась, так как считала, что дети сами разберутся".

Кристина, утверждает мать, всего "два раза ударила потерпевшую девочку по лицу и один раз — мальчика. Никаких других травм она не наносила, в страхе школу она не держала".

"Я не оправдываю поступок своего ребенка. <…> Сейчас во всем происходящем разбирается следствие, все понесут наказание. А свое родительское мы уже получили сполна".

Общаться с агентством мать шестиклассницы отказалась.

Помимо Кристины, в компании были два брата — 17 и 14 лет. Оба задержаны. Именно их многие подростки из поселка называют зачинщиками расправ. Говорят, жили они "по понятиям". Возможно, потому, что еще один сын из этой семьи отбывал наказание в тюрьме.

"Не думаю, что в этой компании были главные. Могла Кристина предложить: "Давайте изобьем ту девочку за то, что жалуется". И все соглашались. Так же и парни могли "проявить инициативу". В этом и проблема: кому-то в голову пришло, а делают все. Один сказал, а вся стая подхватила", — говорит жительница поселка, знакомая с участниками "группировки".

"Заставили пить воду из унитаза"

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней с особой жестокостью". Оба фигуранта уже заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Также установили и других участников банды. Двое не достигли возраста уголовной ответственности — их поместили в центр временного содержания для малолетних правонарушителей.

К разбору ситуации подключился и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал , что это второй подобный случай в Шелеховском районе.

"Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области Татьяне Афанасьевой поручено проанализировать действия территориальной комиссии по правам несовершеннолетних и дать предложения по совершенствованию работы комиссии в целом", — написал глава региона.

Между тем жители поселка жалуются, что и в местной школе учащиеся установили почти тюремные порядки.

"Одну девочку заставили пить воду из унитаза. Потом за это обзывали, она стала изгоем. Друживших с ней высмеивали, — рассказывает мать одной из учениц. — Мою дочь не раз задирал подросток, который прижигал Оле ноги. Я постоянно просила учителей вмешаться в ситуацию с буллингом, но мне предлагали только перевестись в другую школу. Придется ездить в райцентр, в Шелехов. В Большом Луге средних школ больше нет".

Также она рассказала, что ученики обзывают учителей матом, но те "ничего сделать не могут".