"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском
08:00 15.11.2025 (обновлено: 13:52 15.11.2025)
"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском
"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском
"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском
Ставили на счетчик, раздевали и снимали на камеру — в поселке Большой Луг Иркутской области банда подростков уже несколько месяцев терроризирует сверстников...
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
иркутская область
иркутск
шелеховский район
иркутская область
иркутск
шелеховский район
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, иркутская область, иркутск, шелеховский район
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Иркутская область, Иркутск, Шелеховский район

"Жгли утюгом, вывозили в лес": что устроила банда подростков под Иркутском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Ставили на счетчик, раздевали и снимали на камеру — в поселке Большой Луг Иркутской области банда подростков уже несколько месяцев терроризирует сверстников. Одной школьнице прижгли ноги утюгом. Мальчика в багажнике машины вывезли в лес и избили. Пострадавших запугивали, чтобы они ничего не говорили родителям.

"Очень сильно обожжено, аж гниет"

Первыми о школьной банде рассказали журналисты районного паблика "Наш Шелехов". Там же опубликовали шокирующие кадры разборок. На одном видео девушка со всего размаха хлещет мальчика по лицу. Ее друзья заламывают жертве руки — чтобы не сопротивлялся. Подбадривают: "Сильнее, Кристина (имена всех подростков изменены), сильнее".
В другом ролике еще одна пострадавшая — 13-летняя Оля — демонстрирует следы от утюга. На голени правой ноги две подпалины, левая перебинтована. "Там очень сильно, аж гниет", — комментирует ее мать за кадром.
Измывались над девочкой 5 ноября. Еще несколько дней она скрывала все от родителей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Уже не первый раз". Что устроила банда подростков в Новосибирске
17 сентября, 08:00
"Оля уверяла, что сама обожглась, боялась с нами поделиться, — рассказывает РИА Новости отчим девочки Максим. — Ведь ее однажды уже избили шнуром от зарядки в "назидательных" целях — чтобы молчала".
Девочка сама обрабатывала раны. Мать это заметила. Правда, сразу в полицию почему-то не пошла. Шум подняли соседи, когда увидели под глазом школьницы синяк. Они же позвонили соцработнику, та — участковому.
Как выяснилось, изувечили Олю подростки из ее же компании.
"Пригласили в гости. Двое держали, один прижигал утюгом, — продолжает отчим. — Вроде как из-за того, что Оле понравился парень одной из участниц этой группировки".
Девочка пыталась кричать, но рот ей заткнули подушкой. Отчим утверждает: уже после обнародования истории к ним домой приходила мать участвовавшего в истязаниях подростка и угрожала.
© соцсетиСледы ожогов от утюга
Следы ожогов от утюга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© соцсети
Следы ожогов от утюга

"Вырывался, плакал, просил остановиться"

Следом правду стали рассказывать и другие дети. Так, местного подростка закрыли в багажнике машины и вывезли в лес, а там избили до гематом. Мальчика поставили на счетчик из-за того, что во время потасовки он повредил мотоциклетный шлем одного из участников банды.
"Сначала они требовали пять тысяч, он не отдал. Где ребенок возьмет такие деньги? Потом увезли, избили и хотели уже десять, — описывает мать подростка. — Предупредили: если не отдаст за два-три дня, снова заберут на разборки, а долг вырастет до 15".
Мужчина с бейсбольной битой - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Боимся за детей". Что сделала с пенсионеркой банда подростков в Поволжье
10 сентября, 08:00
Другого пострадавшего — тринадцатилетнего Гришу — лупили по лицу не менее 12 раз. Как раз кадры с его избиением облетели все местные паблики.
"Я приезжаю в Большой Луг из другого поселка — погулять. Эти ребята подошли и начали придираться, мол, чего сюда мотаешься, — рассказал он РИА Новости. — Потом велели надуть щеку — чтобы не было следов. Парни ударили десять раз, Кристина добавила дважды. Синяк был на весь подбородок, долго все болело".
Еще одну девочку тоже вывезли в лес, раздели, засняли на телефон. После этого она просила родных провожать ее и встречать из школы. Участники группировки присылали ей голосовые сообщения с угрозами, по ночам караулили возле дома.
Издевалась банда не только над сверстниками. Одна из жительниц поселка, знакомая с фигурантами дела, рассказывает, что однажды объектом травли стал пятилетний ребенок.
"Это брат девочки, у которой они собирались. Его били бутылкой по голове — придрались к тому, что забыл цифру девять. Им было наплевать, что он вырывался, плакал, пытался закрыться, просил остановиться".
© соцсетиКадры избиения
Кадры избиения - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© соцсети
Кадры избиения

"Прошу прощения за свою дочь"

Всего в "школьной ОПГ" состояли, по разным данным, от пяти до семи подростков. В СМИ проходила информация, что заправляла всем шестиклассница — та самая Кристина, которая на видео отвешивает мальчику пощечины.
У нее несколько страничек в соцсетях. На старой — ссылки на местные военно-патриотические общества, клубы единоборств. По словам знакомых Кристины, раньше она действительно посещала разные секции: "Была нормальной, пока не связалась с парнями из той банды. Потом стала все чаще инициировать разборки, вызывать на разговор. Считала себя круче всех".
© соцсетиКадры избиения
Кадры избиения - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© соцсети
Кадры избиения
На страничке Кристины в телеграме совсем другой контент. На одном видео она курит вейп в машине в присутствии матери. На другом — выдувает дым в камеру под трек с ненормативной лексикой.
Кристина из многодетной семьи, есть два старших брата. Сразу после того, как о проделках банды стало известно, мать девушки извинилась перед родителями пострадавших в местном телеграм-чате. По ее словам, в течение двух лет над дочерью и самой издевались — устраивали буллинг в школе. "Но я не жаловалась, так как считала, что дети сами разберутся".
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"На них жаловались уже давно". Что устроили дети мигрантов под Калугой
1 августа, 08:00
Кристина, утверждает мать, всего "два раза ударила потерпевшую девочку по лицу и один раз — мальчика. Никаких других травм она не наносила, в страхе школу она не держала".
"Я не оправдываю поступок своего ребенка. <…> Сейчас во всем происходящем разбирается следствие, все понесут наказание. А свое родительское мы уже получили сполна".
Общаться с агентством мать шестиклассницы отказалась.
Помимо Кристины, в компании были два брата — 17 и 14 лет. Оба задержаны. Именно их многие подростки из поселка называют зачинщиками расправ. Говорят, жили они "по понятиям". Возможно, потому, что еще один сын из этой семьи отбывал наказание в тюрьме.
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках
"Не думаю, что в этой компании были главные. Могла Кристина предложить: "Давайте изобьем ту девочку за то, что жалуется". И все соглашались. Так же и парни могли "проявить инициативу". В этом и проблема: кому-то в голову пришло, а делают все. Один сказал, а вся стая подхватила", — говорит жительница поселка, знакомая с участниками "группировки".

"Заставили пить воду из унитаза"

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней с особой жестокостью". Оба фигуранта уже заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Также установили и других участников банды. Двое не достигли возраста уголовной ответственности — их поместили в центр временного содержания для малолетних правонарушителей.
К разбору ситуации подключился и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал, что это второй подобный случай в Шелеховском районе.
"Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области Татьяне Афанасьевой поручено проанализировать действия территориальной комиссии по правам несовершеннолетних и дать предложения по совершенствованию работы комиссии в целом", — написал глава региона.
Между тем жители поселка жалуются, что и в местной школе учащиеся установили почти тюремные порядки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Зря вмешался". Почему защитившего детей охранника отправили в тюрьму
12 февраля, 08:00
"Одну девочку заставили пить воду из унитаза. Потом за это обзывали, она стала изгоем. Друживших с ней высмеивали, — рассказывает мать одной из учениц. — Мою дочь не раз задирал подросток, который прижигал Оле ноги. Я постоянно просила учителей вмешаться в ситуацию с буллингом, но мне предлагали только перевестись в другую школу. Придется ездить в райцентр, в Шелехов. В Большом Луге средних школ больше нет".
Также она рассказала, что ученики обзывают учителей матом, но те "ничего сделать не могут".
В самой школе от комментариев отказались. Впрочем, в местном чате многие педагогов защищают и поддерживают. Говорят, что учителей и так не хватает, а за поведение детей все же должны отвечать родители.
© Фото : МКОУ ШР "Большелугская средняя школа № 8" МКОУ ШР "Большелугская средняя школа № 8"
МКОУ ШР Большелугская средняя школа № 8 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : МКОУ ШР "Большелугская средняя школа № 8"
МКОУ ШР "Большелугская средняя школа № 8"
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИркутская областьИркутскШелеховский район
 
 
