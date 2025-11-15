Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/krasnodar-2055192316.html
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе - РИА Новости, 15.11.2025
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
Подросток в Краснодаре пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета, который принес в школу его одноклассник, организована проверка, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T16:45:00+03:00
2025-11-15T16:45:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251114/shkolnik-2054959643.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе

В Краснодаре подросток пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Подросток в Краснодаре пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета, который принес в школу его одноклассник, организована проверка, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как предварительно установлено, в пятницу восьмиклассник принес в школу пусковой пистолет ПУ-3 с заряженным шумовым патроном и начал показывать его одноклассникам. Один из учеников во время "демонстрации" снял предохранитель и по неосторожности выстрелил.
"В результате испуга 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, причинив себе телесные повреждения в области лица, в связи с чем госпитализирован в медицинское учреждение, жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.
"Органами прокуратуры края организована проверка исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей", - добавили в прокуратуре.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Кабардино-Балкарии школьник умер, подавившись пирожком
Вчера, 12:26
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала