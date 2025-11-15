https://ria.ru/20251115/krasnodar-2055192316.html
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Подросток в Краснодаре пострадал от случайного выстрела из сигнального пистолета, который принес в школу его одноклассник, организована проверка, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как предварительно установлено, в пятницу восьмиклассник принес в школу пусковой пистолет ПУ-3 с заряженным шумовым патроном и начал показывать его одноклассникам. Один из учеников во время "демонстрации" снял предохранитель и по неосторожности выстрелил.
"В результате испуга 14-летний подросток ударился об угол шкафа и упал на пол, причинив себе телесные повреждения в области лица, в связи с чем госпитализирован в медицинское учреждение, жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.
"Органами прокуратуры края организована проверка исполнения уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей", - добавили в прокуратуре.