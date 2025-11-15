Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 15.11.2025
08:36 15.11.2025 (обновлено: 10:02 15.11.2025)
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 15.11.2025
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Семь человек, пострадавших в аварии с микроавтобусом в Пермском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень... РИА Новости, 15.11.2025
Новости
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Семь человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Пермском крае

© Госавтоинспекция Пермского края/TelegramПоследствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Госавтоинспекция Пермского края/Telegram
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края
УФА, 15 ноя — РИА Новости. Семь человек, пострадавших в аварии с микроавтобусом в Пермском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом", — сказала она.
Как отметила Крутень, бригады скорой помощи быстро приехали на место ДТП и своевременно оказали помощь пострадавшим. После этого их состояние стабилизировали медики Кунгурской больницы, что позволило перевести всех 12 человек в медучреждения краевой столицы.
В пятницу вечером грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в районе деревни Черепахи Кунгурского округа. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Пермском крае открыли горячую линию после смертельного ДТП с автобусом
ПроисшествияПермский крайРоссия
 
 
