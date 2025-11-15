Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе Пермского края

В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

УФА, 15 ноя — РИА Новости. Семь человек, пострадавших в аварии с микроавтобусом в Пермском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Telegram-канале

"На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом", — сказала она.

Как отметила Крутень, бригады скорой помощи быстро приехали на место ДТП и своевременно оказали помощь пострадавшим. После этого их состояние стабилизировали медики Кунгурской больницы, что позволило перевести всех 12 человек в медучреждения краевой столицы.