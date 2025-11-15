В Пермском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

УФА, 15 ноя — РИА Новости. Семь человек, пострадавших в аварии с микроавтобусом в Пермском крае, находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом", — сказала она.
© СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Последствия ДТП с участием микроавтобуса в районе деревни Черепахи в Пермском крае
Как отметила Крутень, бригады скорой помощи быстро приехали на место ДТП и своевременно оказали помощь пострадавшим. После этого их состояние стабилизировали медики Кунгурской больницы, что позволило перевести всех 12 человек в медучреждения краевой столицы.
В пятницу вечером грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в районе деревни Черепахи Кунгурского округа. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.