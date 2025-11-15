Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Регистрация в системе электронной очереди на проезд через открываемые Польшей два пункта пропуска начнется с 20.00 в воскресенье, 16 ноября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск), открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
«
"Вниманию водителей, планирующих пересечение границы с Польшей в международных автодорожных пунктах пропуска "Берестовица" и "Брузги". С учетом функционирования системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Берестовица" (с польской стороны – "Бобровники") и "Брузги" ("Кузница Белостоцкая") Государственный пограничный комитет информирует, что регистрация в зонах ожидания перед указанными пунктами пропуска начнется с 20.00 16 ноября", - сообщил погранкомитет в своем Telegram-канале.
Погранкомитет отметил, что с 2.00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица" - "Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска "Брузги" - "Кузница Белостоцкая" - только легковые авто.
"Регистрация в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания будет осуществляется в порядке прибытия транспортных средств", - говорится в сообщении.
Погранкомитет обратил внимание, что пограничный, таможенный и иные виды контроля в пунктах пропуска пересекающие границу лица и транспортные средства проходят в соответствии с технологическими схемами пропуска.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.
МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить работу двух пунктов пропуска на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход.
Правительство Литвы на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыло пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.