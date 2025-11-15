Рейтинг@Mail.ru
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/kpp-2055194196.html
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра - РИА Новости, 15.11.2025
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра
Регистрация в системе электронной очереди на проезд через открываемые Польшей два пункта пропуска начнется с 20.00 в воскресенье, 16 ноября, сообщил... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:10:00+03:00
2025-11-15T17:10:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
литва
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_f7ea21110f6cf97fd86d06a0fac7fe78.jpg
https://ria.ru/20251110/peresechenie-2053934701.html
https://ria.ru/20251115/belorussija-2055134506.html
https://ria.ru/20251029/belorussija-2051536180.html
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b4af2a1df8b8a7501f792e09e78f2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, литва, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Дональд Туск
Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра

Электронная очередь в белорусских КПП "Берестовица" и "Брузги" заработает завтра

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Регистрация в системе электронной очереди на проезд через открываемые Польшей два пункта пропуска начнется с 20.00 в воскресенье, 16 ноября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск), открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе
10 ноября, 13:32
«

"Вниманию водителей, планирующих пересечение границы с Польшей в международных автодорожных пунктах пропуска "Берестовица" и "Брузги". С учетом функционирования системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Берестовица" (с польской стороны – "Бобровники") и "Брузги" ("Кузница Белостоцкая") Государственный пограничный комитет информирует, что регистрация в зонах ожидания перед указанными пунктами пропуска начнется с 20.00 16 ноября", - сообщил погранкомитет в своем Telegram-канале.

Погранкомитет отметил, что с 2.00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица" - "Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска "Брузги" - "Кузница Белостоцкая" - только легковые авто.
"Регистрация в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания будет осуществляется в порядке прибытия транспортных средств", - говорится в сообщении.
Погранкомитет обратил внимание, что пограничный, таможенный и иные виды контроля в пунктах пропуска пересекающие границу лица и транспортные средства проходят в соответствии с технологическими схемами пропуска.
Пограничные столбы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
09:24
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.
МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить работу двух пунктов пропуска на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход.
Правительство Литвы на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закрыло пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Пограничник на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Белоруссия готова увеличить нагрузку на КПП на границе с Польшей и Латвией
29 октября, 16:00
 
В миреПольшаБелоруссияЛитваДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала