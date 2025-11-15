Электронная очередь на КПП между Белоруссией и Польшей заработает завтра

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Регистрация в системе электронной очереди на проезд через открываемые Польшей два пункта пропуска начнется с 20.00 в воскресенье, 16 ноября, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Власти Польши официально уведомили белорусскую сторону, что планируют в понедельник, 17 ноября, с 02.00 по белорусскому времени (совпадает с мск), открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").

« "Вниманию водителей, планирующих пересечение границы с Польшей в международных автодорожных пунктах пропуска "Берестовица" и "Брузги". С учетом функционирования системы электронной очереди перед пунктами пропуска "Берестовица" (с польской стороны – "Бобровники") и "Брузги" ("Кузница Белостоцкая") Государственный пограничный комитет информирует, что регистрация в зонах ожидания перед указанными пунктами пропуска начнется с 20.00 16 ноября", - сообщил погранкомитет в своем Telegram-канале.

Погранкомитет отметил, что с 2.00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица" - "Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии . В пункте пропуска "Брузги" - "Кузница Белостоцкая" - только легковые авто.

"Регистрация в системе электронной очереди при въезде в зону ожидания будет осуществляется в порядке прибытия транспортных средств", - говорится в сообщении.

Погранкомитет обратил внимание, что пограничный, таможенный и иные виды контроля в пунктах пропуска пересекающие границу лица и транспортные средства проходят в соответствии с технологическими схемами пропуска.

Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой , которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.

МИД Белоруссии приветствует решение Польши возобновить работу двух пунктов пропуска на границе как конструктивный шаг, призывает европейских соседей проявить такой же подход.