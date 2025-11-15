В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники готовы к возобновлению 17 ноября работы двух пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Органы пограничной службы готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Власти Польши планируют в понедельник, 17 ноября, с 2.00 по белорусскому времени открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").

"Соответствующее официальное уведомление от Пограничной стражи Республики Польша вечером 14 ноября поступило в Госпогранкомитет", - сообщили пограничники.

По информации польской стороны, через пункт пропуска "Кузница-Белостоцкая" ("Брузги") будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица") границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

"Обращаем внимание грузоперевозчиков: на данном погранпереходе смогут пересечь границу большегрузные транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии" - сообщил погранкомитет.

Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/"Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/"Тересполь").