В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2025
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей
Белорусские пограничники готовы к возобновлению 17 ноября работы двух пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей
Белорусские пограничники готовы к открытию работы двух КПП на границе с Польшей
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники готовы к возобновлению 17 ноября работы двух пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Органы пограничной службы готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
Власти Польши
планируют в понедельник, 17 ноября, с 2.00 по белорусскому времени открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
"Соответствующее официальное уведомление от Пограничной стражи Республики Польша вечером 14 ноября поступило в Госпогранкомитет", - сообщили пограничники.
По информации польской стороны, через пункт пропуска "Кузница-Белостоцкая" ("Брузги") будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица") границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.
"Обращаем внимание грузоперевозчиков: на данном погранпереходе смогут пересечь границу большегрузные транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии" - сообщил погранкомитет.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией
из-за решений Варшавы
работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/"Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/"Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск
28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой
, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.