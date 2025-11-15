Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/kpp-2055150798.html
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 15.11.2025
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей
Белорусские пограничники готовы к возобновлению 17 ноября работы двух пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:37:00+03:00
2025-11-15T11:37:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
варшава
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
https://ria.ru/20251114/belorussiya-2055052945.html
https://ria.ru/20251105/belorussija-2052996773.html
польша
белоруссия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c548872446084d88f9416a32e9d7e4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, варшава, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава, Дональд Туск
В Белоруссии сообщили о готовности к открытию двух КПП на границе с Польшей

Белорусские пограничники готовы к открытию работы двух КПП на границе с Польшей

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Белорусские пограничники готовы к возобновлению 17 ноября работы двух пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Органы пограничной службы готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В МИД Белоруссии рассказал о ситуации на литовской границе
Вчера, 17:49
Власти Польши планируют в понедельник, 17 ноября, с 2.00 по белорусскому времени открыть пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") и "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
"Соответствующее официальное уведомление от Пограничной стражи Республики Польша вечером 14 ноября поступило в Госпогранкомитет", - сообщили пограничники.
По информации польской стороны, через пункт пропуска "Кузница-Белостоцкая" ("Брузги") будет разрешено только движение легкового транспорта. В пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица") границу смогут пересечь легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.
"Обращаем внимание грузоперевозчиков: на данном погранпереходе смогут пересечь границу большегрузные транспортные средства из стран Европейского Союза, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии" - сообщил погранкомитет.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/"Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/"Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
5 ноября, 16:27
 
В миреПольшаБелоруссияВаршаваДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала