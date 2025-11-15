Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за произошедшего с "инопланетным кораблем"
Наука
 
04:53 15.11.2025 (обновлено: 11:21 15.11.2025)
Ученые забили тревогу из-за произошедшего с "инопланетным кораблем"
Ученые забили тревогу из-за произошедшего с "инопланетным кораблем"
Космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб. РИА Новости, 15.11.2025
гарвардский университет, в мире
Наука, Гарвардский университет, В мире
Ученые забили тревогу из-за произошедшего с "инопланетным кораблем"

Астроном Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

© The Virtual Telescope ProjectСнимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© The Virtual Telescope Project
Снимок космического объекта 3I/ATLAS. 11 ноября 2025 года
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Космический объект 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
«

"Как для естественной кометы тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление", — написал он.

Так ученый прокомментировал публикацию на портале Astronomer’s Telegram. В ней говорится, что снимки от 11 ноября показали, что межзвездный объект не демонстрирует признаков распада после прохождения вблизи Солнца и продолжает существовать как активное единое тело.
По словам ученого, это открывает новую аномалию 3I/ATLAS, которую теперь предстоит объяснять его коллегам, не считающим, что космический объект является кометой, а не инопланетным кораблем.
Ранее Леб предположил, что недавний необычный маневр космического гостя мог быть связан с выбросом огромного газового шлейфа, что повлекло бы за собой потерю половину его массы.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
НаукаГарвардский университетВ мире
 
 
