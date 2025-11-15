Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России - РИА Новости, 15.11.2025
00:27 15.11.2025
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России
В конгрессе США допустили, что Трамп может конфисковать активы России

Конгресс: Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, допустили в бюджетном управлении конгресса.
Оценка ведомства проводилась, исходя из общего объема находящихся под контролем США активов РФ в 5 миллиардов долларов, в случае принятия конгрессом законопроекта "REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025", который уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
Вчера, 21:39
"Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует активы РФ - ред.). Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов", - заявили в управлении.
Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг. В том случае, если глава Белого дома решит это сделать, около 300 миллионов долларов из указанной этой суммы будут инвестированы на короткий срок в ценные бумаги минфина США до того, как будут потрачены на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.
Отмечается, что полученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов. Управление также предполагает, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы на 10 миллионов долларов с 2026 по 2035 год.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть. В конце сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт воздержалась от прямого ответа на провокационный вопрос одной из журналисток о том, поддерживает ли Трамп признание России государством-спонсором терроризма.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
Вчера, 19:02
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампМария ЗахароваКонгресс США
 
 
