В результате авиаудара по боевикам РВСК в Колумбии погибли дети
Семь из 20 тел, переданных в Национальный институт судебно-медицинской экспертизы Колумбии, принадлежат несовершеннолетним, заявил глава ведомства Ариэль... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
колумбия
революционные вооруженные силы колумбии
МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Семь из 20 тел, переданных в Национальный институт судебно-медицинской экспертизы Колумбии, принадлежат несовершеннолетним, заявил глава ведомства Ариэль Кортес.
После армейской операции, проведенной 12 ноября против боевиков "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), в институт передали 20 тел. В субботу колумбийский омбудсмен Ирис Марин сообщила о шести погибших детях.
"Семь из тел, доставленных в институт, принадлежат несовершеннолетним", - сказал Кортес в видеообращении, опубликованном в блоге института в соцсети Х.
Глава института уточнил, что работа по установлению личностей всех погибших продолжается.
Колумбия более 50 лет находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии", которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.