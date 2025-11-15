Рейтинг@Mail.ru
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/kitaj-2055142144.html
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море - РИА Новости, 15.11.2025
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море
Китай с 17 по 19 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Желтого моря, сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:17:00+03:00
2025-11-15T10:17:00+03:00
в мире
китай
желтое море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251113/knr-2054758095.html
китай
желтое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, желтое море
В мире, Китай, Желтое море
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море

КНР с 17 по 19 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай с 17 по 19 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Желтого моря, сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Как отмечается в заявлении управления, вооруженные силы Китая с 17 по 19 ноября с 00.00 до 24.00 проведут учения с боевыми стрельбами.
Ведомство указало координаты районов учений в Желтом море, вход в которые на период маневров запрещен. Других подробностей не приводится.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
13 ноября, 14:35
 
В миреКитайЖелтое море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала