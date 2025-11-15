https://ria.ru/20251115/kitaj-2055142144.html
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море - РИА Новости, 15.11.2025
Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Желтом море
Китай с 17 по 19 ноября проведет военные учения с боевыми стрельбами в акватории Желтого моря, сообщило управление КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
китай
желтое море
китай
желтое море
