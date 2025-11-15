Рейтинг@Mail.ru
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 15.11.2025 (обновлено: 10:42 16.11.2025)
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО - РИА Новости, 16.11.2025
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО
Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве говорит о падении обломков американских ракет ПВО Patriot, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T23:32:00+03:00
2025-11-16T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
азербайджан
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
азербайджан
украина
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО

Посольство Азербайджана в Киеве могли повредить обломки ракеты ПВО Patriot

CC BY-SA 3.0 / Елвіс / Fountain in the park near the Embassy of Azerbaijan in UkraineСквер у Посольства Азербайджана в Киеве
Сквер у Посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Елвіс / Fountain in the park near the Embassy of Azerbaijan in Ukraine
Сквер у Посольства Азербайджана в Киеве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве говорит о падении обломков американских ракет ПВО Patriot, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"В украинском сегменте интернета опубликованы многочисленные фотографии свежего падения обломков ракет зенитного комплекса американской системы ПВО Patriot. Свидетельствует в пользу этого и характер повреждений посольства, которые видны на фотографиях с места событий", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
14 ноября, 08:00
Он заявил, что переданную Баку информацию о повреждениях внимательно изучают, подчеркнув, что инцидент вызывает сожаление. При этом он предостерег от поспешных выводов о связи происшествия с действиями российской стороны.
Так, по его словам, на стенах видны отчетливые следы от шрапнели ПВО. Воронка же, которую украинская пропаганда выдает за якобы свежий след от баллистической ракеты "Искандер", была видна на фотографиях еще с лета.
Источник отметил, что в случае с "Искандером" урон был бы гораздо больше, чем на кадрах, опубликованных киевским режимом, а если бы такая ракета взорвалась в воздухе, повреждения получили бы также все окружающие строения в городе.
Собеседник агентства также напомнил, что неуклюжая и некорректная работа украинских систем ПВО не раз приводила к повреждению гражданской инфраструктуры. Помимо этого, Украина регулярно использует провокации "под чужим флагом" для обвинения России и отвлечения внимания международной общественности от реальной ситуации.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева
Вчера, 17:20
Он подчеркнул, что подход российских военных кардинально отличается от действий Киева, сделавшего мишенью мирных жителей и гражданские объекты.
"Вооруженные Силы Российской Федерации ведут огонь исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям, работающим на украинский оборонно-промышленный комплекс", — указал диписточник.
При планировании таких ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитываются места расположения дипломатических представительств, добавил он.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева с кадрами повреждений помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании ракеты ПВО, выпущенной украинскими войсками.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАзербайджанУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
