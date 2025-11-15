Рейтинг@Mail.ru
17:20 15.11.2025
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева
в мире, украина, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), politico, энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Politico, Энергоатом
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинское правительство пытается успокоить западных союзников после коррупционного скандала, пишет Politico.
«
"После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
15:28
В материале также указали, что коррупционный кризис потряс Украину в тот момент, когда она пытается заручиться новыми финансами от своих европейских партнеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
13:42
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:49
 
