"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Киева

"После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.