В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На прошедшем в центре Киева митинге прозвучали призывы объявить Владимиру Зеленскому "народный импичмент" на фоне коррупционного скандала на Украине, сообщило издание Время.ua.

"Надо запустить механизм общественного, народного недоверия. Если Рада не может выполнить. Только народный импичмент", — заявил один из участников акции.

По мнению протестующего, на смену Зеленскому должно прийти временное правительство.

"Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство", — добавил он.

По данным украинского издания "Страна.ua", на митинге против Зеленского на Майдане в Киеве собралось около ста человек. Участники держали плакаты с надписями "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также в поддержку детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Украины.

Украинская активистка Мария Барабаш организовала митинг после крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Она собирается выходить на площадь каждую субботу, требуя освобождения Магомедрасулова и экстрадиции на Украину Миндича, а также отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого называет лидером коррупционных схем.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.