В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент - РИА Новости, 15.11.2025
16:18 15.11.2025 (обновлено: 16:24 15.11.2025)
В Киеве потребовали объявить Зеленскому народный импичмент
На прошедшем в центре Киева митинге прозвучали призывы объявить Владимиру Зеленскому "народный импичмент" на фоне коррупционного скандала на Украине, сообщило... РИА Новости, 15.11.2025
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент
На митинге в Киеве один из протестующих потребовал объявить Зеленскому "народный импичмент" и передать власть временному правительству. Мужчина заявил, что не доверяет Зеленскому и считает его уход с поста вопросом времени. По его словам, глава государства «должен был уйти, как только у него появился свой Свинарчук". "Когда у него появится свой Свинарчук, я уйду — говорил Зеленский. Вот у него появился свой Свинарчук. Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство", — сказал протестующий. Он также предложил запустить механизм "народного импичмента" и призвал к созданию временного переходного правительства с последующей подготовкой к выборам. По его мнению, Верховная Рада «дискредитировала себя» и не может выполнять роль арбитра. "Если Рада не может, нужно делать это напрямую - через общественный импичмент", - заявил он.
в мире, украина, киев, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. На прошедшем в центре Киева митинге прозвучали призывы объявить Владимиру Зеленскому "народный импичмент" на фоне коррупционного скандала на Украине, сообщило издание Время.ua.
"Надо запустить механизм общественного, народного недоверия. Если Рада не может выполнить. Только народный импичмент", — заявил один из участников акции.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15:42
По мнению протестующего, на смену Зеленскому должно прийти временное правительство.
"Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство", — добавил он.
По данным украинского издания "Страна.ua", на митинге против Зеленского на Майдане в Киеве собралось около ста человек. Участники держали плакаты с надписями "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также в поддержку детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Украины.
Украинская активистка Мария Барабаш организовала митинг после крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Она собирается выходить на площадь каждую субботу, требуя освобождения Магомедрасулова и экстрадиции на Украину Миндича, а также отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого называет лидером коррупционных схем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
15:41
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
10:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
