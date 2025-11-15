В Киеве пройдет митинг против коррупции и нынешней власти

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская активистка Мария Барабаш собирает в субботу в Киеве на площади Независимости митинг на фоне разразившегося крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, мероприятие, как ожидается, начнется в 13.00 мск.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.