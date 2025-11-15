Ученые выяснили, где находятся 17 пропавших фрагментов Камня Судьбы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Тайны символа британской монархии, Камня Судьбы, также известного как Скунский камень, приоткрыли в новом научном исследовании. Старинному артефакту с многовековой историей "посчастливилось" стать жертвой преступления.
Легенды и мифы
У священной реликвии несколько имен: Скунский камень, Камень Судьбы и Коронационный камень. Это кусок древнего красного песчаника массой 152 килограмма и размером 66 × 42,5 × 26,7 сантиметра. С одной стороны на камне выгравирован крест, с другой — приделаны два кольца, предназначенные для перемещения.
По преданию, его когда-то вместо подушки использовал ветхозаветный Иаков. Как раз во время сна на нем ему и было явлено чудо — Лестница в небо. Другая легенда гласит, что Скунский камень был алтарем Святого Колумбы — ирландского монаха, принесшего христианство в Шотландию.
© Getty Images / Jane Barlow - PA ImagesКамень Судьбы
© Getty Images / Jane Barlow - PA Images
Камень Судьбы
Как бы то ни было, Камень Судьбы использовался при коронации каждого английского монарха, за исключением Марии I и Марии II, начиная с 1307 года. Считается, что он был создан где-то между 1200 и 1300 годами.
Жертва преступления
На Рождество 1950 года реликвию похитили четверо молодых шотландских грабителей, которые проникли в Вестминстерское аббатство через боковую дверь. Более того, они умудрились расколоть его надвое из-за того, что не рассчитали вес. Забрав обе части, они сели в машину и уехали. Пропажа Камня Судьбы вызвала такой переполох, что власти впервые за 400 лет закрыли границу между Шотландией и Англией.
© Getty Images / Print CollectorКамень Судьбы в Вестминстерском Аббатстве
© Getty Images / Print Collector
Камень Судьбы в Вестминстерском Аббатстве
Преступники наняли Роберта Берти Грея, чтобы тот отреставрировал камень, в результате его "работы" было создано более 30 фрагментов, которые разошлись по всему миру в качестве сувениров.
В апреле 1951 года главную плиту наконец нашли в целости и сохранности на алтаре аббатства Арброт, задрапированную шотландским флагом. В следующем году ее вернули в Вестминстер.
© Getty Images / Vic StaceyКоронационное кресло
© Getty Images / Vic Stacey
Коронационное кресло
Кому дарили осколки?
А вот дальнейшая судьба фрагментов камня, ставших "сувенирами", находится в центре нового исследования.
Профессор Салли Фостер, археолог из Стерлингского университета, утверждает, что по всему миру разбросаны 34 небольших фрагмента многовекового артефакта. Ей удалось выяснить историю и местонахождение нескольких предметов, которые дарились членам семьи, друзьям, доверенным политикам и журналистам в стране и за рубежом.
© Getty Images / PoolКамень Судьбы во время коронации Карла III
© Getty Images / Pool
Камень Судьбы во время коронации Карла III
Получилось установить предполагаемое местонахождение 17 из них. По словам профессора Фостер, большинство фрагментов хранятся в тайне и за ними тщательно ухаживают, стараясь не привлекать к ним лишнего внимания.
"Мало кто решил открыто хвастаться и насмехаться над своим богатством, за исключением некоторых политиков", — сказала она.
Тем не менее судьбу некоторых фрагментов удалось отследить.
Превращали в украшения
Один из них, который сейчас выставлен в Музее Квинсленда в Брисбене, был подарен Берти Греем австралийской туристке Кэтрин Милн. После ее смерти в 1967 году семья передала фрагмент и сопроводительное письмо с подтверждением подлинности от "реставратора" Грея в Музей Квинсленда.
© Getty Images / Aaron FosterБрисбен
© Getty Images / Aaron Foster
Брисбен
Поразительно, но, согласно новому исследованию профессора, еще один фрагмент в виде броши был разыгран в качестве второго приза в шотландской лотерее 1955 года. А один из активистов, похитивших Камень Судьбы в Вестминстере, Иэн Гамильтон, получил фрагмент и подарил своей девушке, снова в виде украшения.
Известно, что еще один "сувенир" был подарен бывшему первому министру Шотландии Алексу Салмонду и теперь хранится в штаб-квартире Шотландской национальной партии. Еще одному политику, Винни Юинг, также принадлежал фрагмент в виде ожерелья. Мисс Юинг шутила, что "хотела бы, чтобы ее арестовали за хранение краденого".
© Getty Images / Jeff J MitchellАлекс Салмонд
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Алекс Салмонд
"Другие источники свидетельствуют о том, что она носила это ожерелье во время своей успешной предвыборной кампании в парламент в ноябре 1967 года", — говорит Салли Фостер.
Однако пока из 34 фрагментов удалось найти только половину, всего 17, и исследователь продолжает поиски.