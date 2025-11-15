Рейтинг@Mail.ru
09:10 15.11.2025 (обновлено: 14:53 15.11.2025)
"Сущая мелочь". Каллас дерзко высказалась о победе России
"Сущая мелочь". Каллас дерзко высказалась о победе России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после российских авиаударов возмездия на пресс-конференции в Берлине заявила о выгоде продолжения боевых действий против... РИА Новости, 15.11.2025
"Сущая мелочь". Каллас дерзко высказалась о победе России

Каллас заявила о выгоде продолжения российско-украинского конфликта

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время пресс-конференции в Берлине. 14 ноября 2025 года
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время пресс-конференции в Берлине. 14 ноября 2025 года
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после российских авиаударов возмездия на пресс-конференции в Берлине заявила о выгоде продолжения боевых действий против России.
"Поддержка Украины — сущая мелочь по сравнению с ценой победы России", — утверждает она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Вчера, 16:30
Каллас также потребовала продолжить усиливать санкционное давление против России.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК и энергетики Украины.
В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Вчера, 11:11
 
