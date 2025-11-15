https://ria.ru/20251115/jakutsk-2055159921.html
В школах Якутска сняли карантин
Власти Якутска заявили о снятии карантина с понедельника, в школах возобновят занятия, дети по утрам будут проходить медосмотры, сообщает пресс-служба городской РИА Новости, 15.11.2025
здоровье - общество
якутск
якутск
В школах Якутска сняли карантин
ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Якутска заявили о снятии карантина с понедельника, в школах возобновят занятия, дети по утрам будут проходить медосмотры, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в общеобразовательных учреждениях и в организациях дополнительного образования (кружки, секции) на территории городского округа города Якутска
, его пригородов и поселка Жатай карантин снимается с понедельника, 17 ноября", - говорится в сообщении.
По информации управления образования города, благодаря общим усилиям заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно снизилась.
В образовательных организациях с целью предупреждения дальнейшего распространения острых вирусных респираторных инфекций и гриппа будут проводиться ежедневные утренние медицинские осмотры, добавили в управлении.
Ранее карантин в школах Якутска и пригородных поселках был объявлен с 5 по 15 ноября.