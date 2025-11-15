Рейтинг@Mail.ru
В школах Якутска сняли карантин - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 15.11.2025 (обновлено: 12:50 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/jakutsk-2055159921.html
В школах Якутска сняли карантин
В школах Якутска сняли карантин - РИА Новости, 15.11.2025
В школах Якутска сняли карантин
Власти Якутска заявили о снятии карантина с понедельника, в школах возобновят занятия, дети по утрам будут проходить медосмотры, сообщает пресс-служба городской РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:40:00+03:00
2025-11-15T12:50:00+03:00
здоровье - общество
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_0:582:2226:1834_1920x0_80_0_0_d9ec1fcf5ed76870ccbeb41264d6fcf1.jpg
https://ria.ru/20250921/gripp-2043281580.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_30:422:2198:2048_1920x0_80_0_0_4d92e2ad450ebcb039554bed177e9c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, якутск
Здоровье - Общество, Якутск
В школах Якутска сняли карантин

В Якутске отменили карантин в школах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ученицы на уроке математики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Якутска заявили о снятии карантина с понедельника, в школах возобновят занятия, дети по утрам будут проходить медосмотры, сообщает пресс-служба городской администрации.
"Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в общеобразовательных учреждениях и в организациях дополнительного образования (кружки, секции) на территории городского округа города Якутска, его пригородов и поселка Жатай карантин снимается с понедельника, 17 ноября", - говорится в сообщении.
По информации управления образования города, благодаря общим усилиям заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно снизилась.
В образовательных организациях с целью предупреждения дальнейшего распространения острых вирусных респираторных инфекций и гриппа будут проводиться ежедневные утренние медицинские осмотры, добавили в управлении.
Ранее карантин в школах Якутска и пригородных поселках был объявлен с 5 по 15 ноября.
Медработник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
21 сентября, 03:32
 
Здоровье - ОбществоЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала