В школах Якутска сняли карантин

ЯКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Якутска заявили о снятии карантина с понедельника, в школах возобновят занятия, дети по утрам будут проходить медосмотры, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в общеобразовательных учреждениях и в организациях дополнительного образования (кружки, секции) на территории городского округа города Якутска , его пригородов и поселка Жатай карантин снимается с понедельника, 17 ноября", - говорится в сообщении.

По информации управления образования города, благодаря общим усилиям заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно снизилась.

В образовательных организациях с целью предупреждения дальнейшего распространения острых вирусных респираторных инфекций и гриппа будут проводиться ежедневные утренние медицинские осмотры, добавили в управлении.