Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

В пятницу агентство Блумберг передало, что президент США Дональд Трамп и наследный принц и премьер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, как ожидается, достигнут соглашения о продаже Эр-Рияду истребителей "пятого поколения" F-35 в рамках предстоящего визита наследного принца в Вашингтон. По данным газеты New York Times, в Пентагоне опасаются, что продажа истребителей королевству может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, поскольку он остается единственной страной региона, имеющей в своем распоряжении F-35.

"Израиль не против продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии со стороны США, но хочет, чтобы она была привязана к нормализации отношений королевства с еврейским государством", - пишет портал.

По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.

Как напоминает портал, в пятницу Трамп заявил репортерам, что обсудит возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии на встрече с наследным принцем в Вашингтоне. Американский лидер выразил надежду, что Эр-Рияд скоро присоединится к "Соглашениям Авраама".