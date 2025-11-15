https://ria.ru/20251115/izrail-2055225278.html
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios - РИА Новости, 15.11.2025
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
Израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем, сообщает портал... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T22:15:00+03:00
2025-11-15T22:15:00+03:00
2025-11-15T22:16:00+03:00
в мире
саудовская аравия
израиль
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
f-35
саудовская аравия
израиль
сша
Новости
ru-RU
В мире, Саудовская Аравия, Израиль, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, F-35
Axios: Израиль хочет помириться с Эр-Риядом с помощью сделки с США по F-35
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
В пятницу агентство Блумберг передало, что президент США Дональд Трамп и наследный принц и премьер Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, как ожидается, достигнут соглашения о продаже Эр-Рияду истребителей "пятого поколения" F-35 в рамках предстоящего визита наследного принца в Вашингтон. По данным газеты New York Times, в Пентагоне опасаются, что продажа истребителей королевству может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, поскольку он остается единственной страной региона, имеющей в своем распоряжении F-35.
"Израиль не против продажи истребителей F-35 Саудовской Аравии со стороны США, но хочет, чтобы она была привязана к нормализации отношений королевства с еврейским государством", - пишет портал.
По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.
Как напоминает портал, в пятницу Трамп заявил репортерам, что обсудит возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии на встрече с наследным принцем в Вашингтоне. Американский лидер выразил надежду, что Эр-Рияд скоро присоединится к "Соглашениям Авраама".
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.