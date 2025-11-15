https://ria.ru/20251115/izrail-2055177472.html
Палестинский посол рассказал об израильских войсках в секторе Газа
Палестинский посол рассказал об израильских войсках в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2025
Палестинский посол рассказал об израильских войсках в секторе Газа
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ПРИСУТСТВУЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% ТЕРРИТОРИИ СЕКТОРА ГАЗА - ПОСОЛ ПАЛЕСТИНЫ В ВЕНЕ РИА НОВОСТИ РИА Новости, 15.11.2025
Палестинский посол рассказал об израильских войсках в секторе Газа
Посол Абдель Шафи: ЦАХАЛ присутствует более чем на 50% территории сектора Газа