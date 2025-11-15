СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его слов об отказе поддерживать Украину, пишет La Stampa.
Накануне Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине. В связи с этим партия "Лига", которую он возглавляет, призвала прояснить недавний коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.