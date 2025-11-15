Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины - РИА Новости, 15.11.2025
03:56 15.11.2025
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины
в мире
украина
маттео сальвини
владимир зеленский
антонио таяни
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
мид италии
украина
в мире, украина, маттео сальвини, владимир зеленский, антонио таяни, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, мид италии
В мире, Украина, Маттео Сальвини, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, МИД Италии
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины

La Stampa: глава МИД Италии вступил в перепалку с коллегой из-за Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniГлава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Италии Антонио Таяни вступил в заочную перепалку с министром транспорта и инфраструктуры, вице-премьером Маттео Сальвини из-за его слов об отказе поддерживать Украину, пишет La Stampa.
"Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России", — cказал Таяни в ответ на высказывание Сальвини.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Италии опасаются, что поставки оружия Украине поспособствуют коррупции
Вчера, 16:43
Накануне Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине. В связи с этим партия "Лига", которую он возглавляет, призвала прояснить недавний коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому
Вчера, 22:04
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского
00:57
 
В миреУкраинаМаттео СальвиниВладимир ЗеленскийАнтонио ТаяниНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомМИД Италии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
