Трамп анонсировал скорые ядерные испытания - РИА Новости, 15.11.2025
03:57 15.11.2025 (обновлено: 15:29 15.11.2025)
Трамп анонсировал скорые ядерные испытания
Трамп анонсировал скорые ядерные испытания

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. США очень скоро проведут ядерные испытания, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Очень скоро", — ответил он на соответствующий вопрос, но отказался говорить, планируют ли Штаты взорвать боеголовку во время тестов.
Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп
03:33
Глава Белого дома вновь сослался на то, что "другие люди" якобы испытывают ядерное оружие. В то же время он назвал денуклеаризацию лучшим решением в сфере контроля над вооружениями и выразил надежду на проведение встречи по этому вопросу с Россией и Китаем.
"Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию, другими словами, провести встречу, в первую очередь с участием трех главных (стран. — Прим. ред.), чтобы сократить ядерное оружие".

Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году, пишет WP
13 ноября, 15:43

Планы США по ядерным испытаниям

В конце октября Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Спустя несколько дней состоялось заседание Совета безопасности России, на котором в числе других выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля.

Как доложил Белоусов, в октябре США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.

Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний. Он отметил, что Россия не намерена выходить из ДВЗЯИ, но будет вынуждена предпринять адекватные действия, если кто-то из участников договора решит нарушить его.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
 
В мире США Россия Китай Дональд Трамп Андрей Белоусов Владимир Путин
 
 
