В Мадриде врачи прошли маршем по центру

МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Тысячи врачей из разных регионов Испании прошли маршем по центру Мадрида, требуя от министерства здравоохранения создать отдельный трудовой статут для врачей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Колонна врачей в белых халатах с плакатами и флагами начала движение у конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и под проливным дождём направилась к зданию министерства здравоохранения. В шествии участвовали медики всех возрастов - от студентов до врачей, а над толпой периодически раздавался звук сирен.

Участники акции потребовали принять особый статут для медиков, который бы учитывал специфику профессии и заменил действующий общий документ, регулирующий условия работы всего персонала госмедицины. Кроме того, медики требуют сократить рабочую неделю до 35 часов, сделать сверхурочные и дежурства полностью добровольными и отдельно оплачиваемыми, а ночные и суточные смены - учитывать в пенсионном стаже. Отдельным пунктом они добиваются справедливого механизма досрочного и частичного выхода на пенсию без финансовых потерь.

Марш сопровождался лозунгами в адрес министра здравоохранения Моники Гарсия, которая по образованию сама врач. Медики скандировали "Моника, поди сама в ночное дежурство", "Моника, мы уедем во Францию" и "Моника, уходи, врачи тебя не принимают".

Глава конфедерации профсоюзов врачей Испании (CESM) Мигель Ласаро заявил, что "ахиллесовой пятой" государственной медицины остаётся нехватка кадров: профсоюзы отвергают рабочие недели в 48 и тем более 60-70 часов, о которых, как утверждают врачи, на практике до сих пор приходится слышать. Ласаро подчеркнул, что на текущую акцию впервые массово вышли и студенты-медики. По его словам, отдельный статут необходим не только для улучшения условий труда, но и для того, чтобы привлекать, удерживать и "не терять" специалистов, которые всё чаще задумываются об отъезде.