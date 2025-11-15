Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде врачи прошли маршем по центру - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ispaniya-2055215860.html
В Мадриде врачи прошли маршем по центру
В Мадриде врачи прошли маршем по центру - РИА Новости, 15.11.2025
В Мадриде врачи прошли маршем по центру
Тысячи врачей из разных регионов Испании прошли маршем по центру Мадрида, требуя от министерства здравоохранения создать отдельный трудовой статут для врачей,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:28:00+03:00
2025-11-15T20:28:00+03:00
мадрид
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
https://ria.ru/20251115/frantsiya-2055174608.html
https://ria.ru/20251104/voennyj-2052713981.html
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадрид, в мире
Мадрид, В мире
В Мадриде врачи прошли маршем по центру

На улицы Мадрида вышли тысячи врачей с требованием улучшения условий труда

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 15 ноя - РИА Новости. Тысячи врачей из разных регионов Испании прошли маршем по центру Мадрида, требуя от министерства здравоохранения создать отдельный трудовой статут для врачей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна врачей в белых халатах с плакатами и флагами начала движение у конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и под проливным дождём направилась к зданию министерства здравоохранения. В шествии участвовали медики всех возрастов - от студентов до врачей, а над толпой периодически раздавался звук сирен.
Лион - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
14:49
Участники акции потребовали принять особый статут для медиков, который бы учитывал специфику профессии и заменил действующий общий документ, регулирующий условия работы всего персонала госмедицины. Кроме того, медики требуют сократить рабочую неделю до 35 часов, сделать сверхурочные и дежурства полностью добровольными и отдельно оплачиваемыми, а ночные и суточные смены - учитывать в пенсионном стаже. Отдельным пунктом они добиваются справедливого механизма досрочного и частичного выхода на пенсию без финансовых потерь.
Марш сопровождался лозунгами в адрес министра здравоохранения Моники Гарсия, которая по образованию сама врач. Медики скандировали "Моника, поди сама в ночное дежурство", "Моника, мы уедем во Францию" и "Моника, уходи, врачи тебя не принимают".
Глава конфедерации профсоюзов врачей Испании (CESM) Мигель Ласаро заявил, что "ахиллесовой пятой" государственной медицины остаётся нехватка кадров: профсоюзы отвергают рабочие недели в 48 и тем более 60-70 часов, о которых, как утверждают врачи, на практике до сих пор приходится слышать. Ласаро подчеркнул, что на текущую акцию впервые массово вышли и студенты-медики. По его словам, отдельный статут необходим не только для улучшения условий труда, но и для того, чтобы привлекать, удерживать и "не терять" специалистов, которые всё чаще задумываются об отъезде.
В завершение марша у здания министерства секретарь CESM Виктор Педрера зачитывал манифест, в котором профсоюзы предупреждают о "глубоком кризисе" национальной системы здравоохранения. По его словам, под прикрытием "призвания" годами формировалась модель, при которой усилия врачей перерастают в систематическую эксплуатацию, что подрывает здоровье самих медиков, ухудшает отношения с пациентами и качество работы публичной системы, вынуждая многих переосмысливать своё будущее.
Мадрид - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Испанский военный оценил возможность отправки на Украину миротворцев
4 ноября, 06:45
 
МадридВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала