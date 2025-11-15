Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник

ТЕГЕРАН, 15 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи, но просила политического содействия, заявил в субботу РИА Новости источник в МИД Ирана.

В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.