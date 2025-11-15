Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник

ТЕГЕРАН, 15 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи, но просила политического содействия, заявил в субботу РИА Новости источник в МИД Ирана.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп на фоне ударов Соединенных Штатов по судам, на которых якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрыть свои планы в отношении Венесуэлы, но отметил, что, вероятно, принял решение.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.