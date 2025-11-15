Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 15.11.2025 (обновлено: 20:13 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/iran-2055213654.html
Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник
Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник - РИА Новости, 15.11.2025
Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник
Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи, но просила политического содействия, заявил в субботу РИА Новости источник в МИД... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:12:00+03:00
2025-11-15T20:13:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
иран
пит хегсет
николас мадуро
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg
https://ria.ru/20251115/voennye-2055128348.html
https://ria.ru/20251113/tramp-2054865527.html
сша
венесуэла
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad97989a465a669a51d5d29aafd982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, иран, пит хегсет, николас мадуро, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Иран, Пит Хегсет, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Венесуэла попросила помощи Ирана на фоне угроз США, сообщает источник

Венесуэла запросила политическую помощь у Ирана на фоне угроз США

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Карлос Эррера
Перейти в медиабанк
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 ноя - РИА Новости. Венесуэла на фоне угроз со стороны США не просила Тегеран о военной помощи, но просила политического содействия, заявил в субботу РИА Новости источник в МИД Ирана.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп на фоне ударов Соединенных Штатов по судам, на которых якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрыть свои планы в отношении Венесуэлы, но отметил, что, вероятно, принял решение.
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
08:30
"Венесуэла не просила Иран о военной помощи (в ситуации с угрозами со стороны США - ред.), но обсуждала возможность политического содействия исламской республики (в этом вопросе - ред.)", - сказал он на вопрос агентства о том, запрашивал ли Каракас у Тегерана военную помощь.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ
13 ноября, 21:06
 
В миреСШАВенесуэлаИранПит ХегсетНиколас МадуроДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала