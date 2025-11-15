Дождевой фронт пришел в Иран после молитвы, сообщают СМИ

ТЕГЕРАН, 15 ноя - РИА Новости. Дождевой фронт зашел в Иран с западной части страны, в ряде провинций в течение предстоящей недели ожидается выпадение осадков, заявила государственная телерадиокомпания Ирана.
В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что жители иранской столицы на фоне водного кризиса в связи с шестилетней засухой провели в расположенном на севере Тегерана известном храмовом комплексе Имамзаде Салех коллективную молитву (намаз) о дожде под руководством ученика имама Хомейни аятоллы Джамоледдина Динпарвара.
"Дождевой фронт пришел в страну сегодня утром с запада", - передает слова ведущей прогноза погоды агентство IRIB.
Как рассказала ведущая, в течение субботы дожди ожидаются на территории западной части страны - в провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Илам, Керманшах, Курдистан, Луристан, Хамадан, Хузестан, Чехармехаль и Бахтиария. По ее словам, осадки также выпадут в провинциях центральной части страны - Альборз, Зенджан, Казвин, Маркази и Исфахан. Через несколько дней, продолжила она, в ряде провинций может пойти снег.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе правительства в течение года заявил о наличии проблем с водой в Иране, указав, что в 2025 году выпало всего 3% осадков по всей стране от показателей, которые фиксировались в прежние времена. Президент до этого заявлял, что иранскую столицу придется эвакуировать, если до третьей декады ноября не пойдут дожди. При этом власти Ирана уточнили, что эти слова президента - показатель серьезности проблемы.
В связи с водным кризисом в Тегеране власти Ирана 8 ноября предупредили, что будут вынуждены иногда отключать воду в ночное время, населению следует начать запасаться водой. Генеральный директор компании по водоснабжению Тегерана Бехзад Парса подчеркивал в начале ноября, что иранская столица впервые за последние 60 лет уже шестой год подряд сталкивается с засухой.
Однако водный кризис не ограничивается столицей, агентство Fars 8 ноября подсчитало, что 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%.
