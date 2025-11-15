Дождевой фронт пришел в Иран после молитвы, сообщают СМИ

В связи с водным кризисом в Тегеране власти Ирана 8 ноября предупредили, что будут вынуждены иногда отключать воду в ночное время, населению следует начать запасаться водой. Генеральный директор компании по водоснабжению Тегерана Бехзад Парса подчеркивал в начале ноября, что иранская столица впервые за последние 60 лет уже шестой год подряд сталкивается с засухой.