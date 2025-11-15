Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

СМИ: число погибших при взрыве в Индии выросло до девяти

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости. Число погибших при взрыве в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии выросло до девяти, еще 29 получили ранения, сообщил телеканал Число погибших при взрыве в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии выросло до девяти, еще 29 получили ранения, сообщил телеканал NDTV

"Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады, которые исследовали взрывчатку. При взрыве также погибли два чиновника из администрации Сринагара", - говорится в сообщении телеканала.

Взрыв произошел накануне вечером, когда эксперты разбирались с конфискованным взрывчатым веществом, которое недавно было доставлено из Фаридабада в штате Харьяна

Раненые были доставлены в госпиталь 92-й базы индийской армии и Институт медицинских наук Шери-и-Кашмира.

Именно сотрудники полицейского участка Новгама раскрыли дело о размещении плакатов террористической группировки "Джайш-э-Мухаммад" в различных местах этого района.