СМИ: число погибших при взрыве в Индии выросло до девяти
СМИ: число погибших при взрыве в Индии выросло до девяти - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: число погибших при взрыве в Индии выросло до девяти
Число погибших при взрыве в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии выросло до девяти, еще 29 получили ранения, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: число погибших при взрыве в Индии выросло до девяти
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноя - РИА Новости.
Число погибших при взрыве в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии выросло до девяти, еще 29 получили ранения, сообщил телеканал NDTV
.
"Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками криминалистической бригады, которые исследовали взрывчатку. При взрыве также погибли два чиновника из администрации Сринагара", - говорится в сообщении телеканала.
Взрыв произошел накануне вечером, когда эксперты разбирались с конфискованным взрывчатым веществом, которое недавно было доставлено из Фаридабада в штате Харьяна
.
Раненые были доставлены в госпиталь 92-й базы индийской армии и Институт медицинских наук Шери-и-Кашмира.
Именно сотрудники полицейского участка Новгама раскрыли дело о размещении плакатов террористической группировки "Джайш-э-Мухаммад" в различных местах этого района.
Эти плакаты помогли выйти на сторонников террористов, обнаружить большое количество взрывчатых веществ и арестовать нескольких врачей-террористов.