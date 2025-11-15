https://ria.ru/20251115/indiya-2055107079.html
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
Семь человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва, произошедшего в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии в пятницу... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T02:08:00+03:00
2025-11-15T02:08:00+03:00
2025-11-15T12:36:00+03:00
в мире
джамму
кашмир
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055158586_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_15e0bedd006dc07edc35c211a9cea129.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054472900.html
джамму
кашмир
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055158586_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_52b224359bdcce356f6cc6148493d91d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джамму, кашмир, индия
В мире, Джамму, Кашмир, Индия
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
NDTV: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек