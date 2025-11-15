Рейтинг@Mail.ru
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
02:08 15.11.2025 (обновлено: 12:36 15.11.2025)
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек
Семь человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва, произошедшего в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии в пятницу... РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек

NDTV: из-за взрыва в полицейском участке в Индии погибли семь человек

Сотрудники сил безопасности на месте взрыва в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии
Сотрудники сил безопасности на месте взрыва в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Muzamil Mattoo
Сотрудники сил безопасности на месте взрыва в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Семь человек погибли, 27 пострадали в результате взрыва, произошедшего в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии в пятницу вечером, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Семь человек погибли и 27 пострадали в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в полицейском участке в Джамму и Кашмире вечером в пятницу. Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщает NDTV.
Согласно информации телеканала, в результате взрыва погибли в основном полицейские и сотрудники судмедэкспертизы. Также погибли два чиновника из администрации города Сринагар.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МИД прокомментировал взрыв автомобиля в Индии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
